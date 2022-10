Twitter te permitirá limitar o bloquear las menciones

El equipo de Twitter está trabajando en una nueva función que te permitirá controlar quiénes pueden mencionarte en un tweet.

Twitter cuenta con muchas opciones que nos permiten configurar varios aspectos de la interacción que se genera en la plataforma. De esta manera, no tendremos que lidiar con conversaciones que no nos interesan. Sin embargo, con una simple mención cualquier usuario nos puede incluir en un debate que no nos interesa, o peor, usar esta herramienta para molestarnos.

Twitter quiere solucionar este problema con una nueva dinámica que dará más control a los usuarios sobre las menciones.

Twitter te permitirá elegir a quiénes pueden mencionarte en los tweets

Tal como mencionan en TC, se agregará una nueva configuración en Twitter que permitirá especificar si queremos que cualquier usuario pueda mencionarnos, o si solo pueden mencionarnos nuestros seguidores. Por supuesto, las personas que hemos bloqueado no pueden mencionarnos, aunque no esté agregado en esta nueva configuración que está preparando Twitter.

Si señalamos que solo las personas que nos siguen pueden mencionarnos, entonces nadie más podrá hacerlo usando la dinámica que provee Twitter. Es posible que no les aparezca nuestro nombre cuando quieran mencionarnos con @, o si lo hacen de forma manual no tendrá el enlace correspondiente.

Esta dinámica nos ahorrará tener que lidiar con debates que no nos interesan o que nos agreguen a conversaciones o temas que son ajenas a nuestros intereses. Y por supuesto, este sistema también servirá para que no nos acosen o molesten con spam.

Por el momento, esta nueva función para limitar las menciones está en desarrollo, así que puede que pasen algunos meses antes que la veamos en Twitter. Si quieres ver cómo es la vista previa de esta nueva opción puedes dar un vistazo a las capturas de pantalla que comparte Jane Manchun Wong en su cuenta de Twitter.