Annke presenta cámara de seguridad de solo 20 euros, con Full HD, visión nocturna y control remoto para girarla

Dentro de nuestra categoría de Cámaras de seguridad hemos visto joyas de todo tipo, pero pocas con un precio que no llega a los 20 euros ofreciendo todo lo que ofrece esta nueva cámara de seguridad que he podido probar estas semanas.

Se trata de la Annke Crater, una cámara que parece salida de la película de WALL-E, y que solo cuesta 19,99 euros.

En este vídeo os comento los detalles:

Ventajas de la Annke Crater

Si tenemos en cuenta su reducido precio, los puntos a favor serían los siguientes:

– Una muy buena resolución, 1080p, Full HD.

– Visión nocturna gracias al infrarrojo, con alcance de 8 metros.

– Aplicación móvil muy completa.

– Posibilidad de girar la lente de forma remota.

– Seguimiento automático de personas.

– Detección de contorno humano para evitar falsos positivos.

– Audio bidireccional, para hablar por la cámara y escuchar lo que ocurre.

– Almacenamiento local y/o en la nube.

– Diseño minimalista, con buen gusto, ya que parece un juguete o una figura de acción de una película.

Instalación de la Annke Crater

La Crater necesita estar conectada con el cable que viene en la caja, cargador incluido (de los de 5V de toda la vida). Una vez conectada, abrimos la app Annke Smart, disponible en android y iPhone. Con la app pulsamos en añadir cámara, siempre en modo manual, ya que el automático no me funcionó (al ser modelo nuevo, es posible que la detección Bluetooth aún no vaya fina).

Una vez puesto en modo manual, solo tenemos que escanear, con la lente de la cámara, el código QR que aparecerá en la app, incluyéndose en la aplicación de forma inmediata.

No cuesta mucho instalarla, pero el manual que viene en la caja está en inglés. Aunque el proceso es bastante intuitivo, es importante tener en cuenta mis recomendaciones.

Por cierto, en la caja también vienen tacos y tornillos por si queremos ponerla fija en la pared, con el soporte correspondiente para que el proceso sea sencillo. Se mantiene muy bien encima de cualquier mesa, por lo que no lo veo tan necesario.

Lo que echo de menos Annke Crater

No tiene batería interna, por lo que dependemos del cable. La versión de 19,99 euros tiene un cable muy corto, aunque podemos usar cualquier cable que tengamos en casa con el mismo conector. Por desgracia no es USB-C, es mini-USB.

Una batería interna habría encarecido bastante la cámara, por lo que tiene sentido no incluirla para poder presumir de ser una de las más baratas del mercado.

Tampoco tiene resistencia al agua, ya que es una cámara para interiores, por lo que intentad mantenerla lejos de ventanas abiertas o del baño.

Recordad que el manual está en inglés (y en alemán), por lo que o usáis la cámara de google traductor, o seguí el proceso que indico en el vídeo.

Enlaces para comprar la Annke Crater

En la web de annke está disponible por 19,99 euros, mientras que el mismo modelo en amazon cuesta 10 euros más.