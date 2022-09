El nuevo subwoofer de Sonos que, pese a ser compacto, quiere potenciar los tonos graves

Sonos, compañía especializada en la fabricación de altavoces y barras de sonido, acaba de presentar oficialmente su nuevo producto. Se trata de Sub Mini, su nuevo subwoofer de diseño compacto y aspecto cilíndrico, con el que trata de potenciar los sonidos graves en las retransmisiones de contenidos sonoros en combinación con otros productos de la compañía.

Desde Sonos entienden que cada vez son más los creadores y plataformas que están apostando por ofrecer un nivel de sonido de mayor calidad para tratar de conseguir experiencias inmersivas, y que para ello es necesario que los usuarios también tengan productos capaz de reproductor sonido con un mayor nivel de calidad que permitan percibir esos niveles de experiencias.



El nuevo Sub Mini trata de ofrecer unos niveles de sonidos graves profundos y dinámicos y completamente libres de zumbidos ni vibraciones, posibilitando que los usuarios puedan sumergirse (sonoramente) en los temas musicales que tengan en reproducción, o bien en las escenas de series y películas que puedan estar viendo en sus televisores.

La compañía señala que su nuevo producto nada tiene que envidiar a subwoofers de tamaños mayores, posibilitando a los usuarios disfrutar de un sonido completamente nítido y potente.

Potenciando los tonos graves en los contenidos retransmitidos

Según las especificaciones técnicas facilitadas, el nuevo Sub Mini cuenta en su interior con dos woofers de 6 pulgadas, que se encuentran orientados hacia el interior con el objetivo de crear un efecto de cancelación de fuerza para la neutralización de las distorsiones, junto a dos amplificadores digitales de clase D, formando parte de una arquitectura acústica cuyo chasis sellado está diseñado para neutralizar la distorsión y reforzar los tonos graves.

El dispositivo cuenta además con ecualizador ajustable, que permite la ecualización automática para ofrecer un equilibrio entre el Sub Mini junto con los otros dispositivos Sonos no portátiles a los que hayan sido emparejados.

En este sentido, la compañía señala que el nuevo Sub Mini puede ser emparejado con altavoces Beam, Ray, One o One SL.

Los usuarios podrán utilizar la aplicación móvil complementaria para realizar los ajustes de los tonos graves y el nivel del volumen del sonido. Por otro lado, la función TruePlay permite medir la acústica de la habitación donde esté disponible para ofrecer los ajustes precisos adaptados a la misma, siendo necesario utilizar un dispositivo iOS compatible.

El dispositivo además cuenta con una altura de 306 mm y un diámetro de 230mm, disponible en dos opciones de color: blanco o negro, con acabados en mate, disponiendo además de las opciones de conectividad Wi-Fi de 5 GHz y puerto Ethernet, siendo además conectable directamente a la corriente eléctrica.

El nuevo Sub Mini de Sonos llegará el próximo 6 de octubre a una serie de mercados, entre los cuales se incluye España, a un precio de 499 euros.

Más información: Sonos