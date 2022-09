Estos son los mejores juegos indie galardonados de Google Play en 2022 que deberías probar

Si te gustan los videojuegos, sabes que hay una categoría de estos que suele gustarte más que cualquier otra, y si para ti esta es la de los juegos indie (creaciones independientes), sigue leyendo porque a continuación te estaremos dando una gran noticia.

Pues bien, hace unas semanas Google pasó a publicar la lista de finalistas de su Festival de juegos indie 2022 para la Google Play, especialmente para las regiones de Europa, Japón y Corea del Sur.

Y es que al tratarse de juegos independientes, lo que se busca es encontrarse con creaciones diferentes e innovadores que resalten sobre los tantos títulos que hay en la plataforma. Por ello, a comienzos del mes de agosto Google presentó una lista preliminar con 20 de los mejores juegos indie sobre las zonas de Europa Japón y Corea del Sur, como te acabamos de mencionar.

Afortunadamente, este festival ya cuenta con sus finalistas, los cuales han sido seleccionados teniendo en cuenta factores como nuevas mecánicas de juego, ambientaciones, temáticas, etc. No obstante, también hay que aclarar que no todos estos títulos pueden descargarse desde cualquier región, y en caso de que sí se pueda, el mayor problema será los idiomas en que estos vengan.

Por ejemplo, en caso de que puedas acceder a los mejores juegos de la zona de Japón, podrás disfrutarlos únicamente en inglés o directamente en japonés. A esto también hay que sumarle que casi todos los títulos ganadores de Corea del Sur, se encuentran disponibles nada más en esa región.

Ahora sí, dejando en claro todo esto, vamos a conocer los nombres de los juegos que mejor ha catalogado Google dentro de la categoría de los indie en este 2022.

Mejores juegos indie para la región de Europa 2022

– Dungeons of Dreadrock, de Alemania (gratis).

– Please, Touch The Artwork, de Bélgica (4,49 euros).

– Quadline, de Ucrania (gratis).

Mejores juegos indie para la región de Japón 2022

– Catastrophe Restaurant (gratis).

– RASPBERRY MASH (gratis).

– SOULVARS (4,59 euros).

Mejores juegos indie para la región de Corea del Sur 2022

– Dungeon Log: Legendary Adventurer (no está disponible para Europa).

– Lost Page – The Beginning of the Bridle (no está disponible para Europa).

– The Greater (no está disponible para Europa).

– Nyang Tower: Square Logic (gratis).