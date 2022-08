Ya puedes configurar WhatsApp en el idioma que tu quieras

La beta de WhatsApp para Android ya deja ver uno de los cambios que los usuarios hace tiempo solicitaron en la app.

Tiene que ver con la configuración del idioma de la aplicación. El usuario podrá usar el idioma que desee en WhatsApp sin importar la configuración del sistema del móvil.

Cómo cambiar el idioma en WhatsApp

Cuando configuras una app que instalas en un móvil Android verás que automáticamente toma el idioma que está configurado en el sistema. Una dinámica que también se aplica a WhatsApp.

Sin embargo, esta limitación está a punto de cambiar, ya que WhatsApp permitirá que los usuarios usen un idioma diferente en la aplicación, sin tener que depender del idioma configurado en el móvil.

Esta es una dinámica que pronto veremos en los móviles que se actualicen a Android 13 y que se podrá aplicar a todas las aplicaciones. Sin embargo, se agradece que WhatsApp toma la iniciativa y permita que los usuarios puedan realizar este cambio en el idioma sin importar que versión de Android tengan en sus móviles.

Esto te permitirá tener, por ejemplo, tu móvil configurado en español y WhatsApp configurado en ingles, portugués o el idioma que tu desees. Un cambio que podrás realizar desde la configuración de WhatsApp.

Solo tendrás que ir a Ajustes de la app >> Idioma de la aplicación. Con solo pulsar sobre esa opción se desplegará una lista con todos los idiomas soportados por WhatsApp para que elijas el que desees tener en la aplicación. Un cambio que podrás cambiar tantas veces como desees.

Si ahora no ves esta opción en tu cuenta de WhatsApp, no te preocupes, ya que aún no está disponible en la versión estable de la app. Por el momento, esta nueva dinámica solo está disponible en la versión beta de WhatsApp para Android.