Baterías de aluminio y azufre, baratas y efectivas, para un futuro más sostenible

Crear baterías usando elementos comunes es uno de los objetivos de los laboratorios especializados en todo el mundo. Depender de metales raros y elementos que escasean, provoca una actividad extremadamente agresiva tanto en el mundo minero como en la logística entre países.

Es por eso que desde el MIT anuncian eufóricos que han conseguido diseñar baterías con elementos tan comunes como el aluminio y el azufre.

El objetivo es usar estas baterías para almacenar la energía producida por estaciones solares y eólicas, para que tengamos suficiente en momentos en los que no hay ni Sol ni aire. No es posible seguir usando las baterías de iones de litio durante mucho tiempo, son muy caras, tienen un electrolito inflamable, y otras soluciones como la hidroeléctrica bombeada requieren una topografía específica que no siempre está disponible.

La nueva batería usa aluminio y azufre como electrodos, con un electrolito de sal fundida en el medio. En la revista Nature cuentan los detalles.

El artículo ha sido escrito por el profesor del MIT Donald Sadoway, junto con otros 15 en el MIT y en China, Canadá, Kentucky y Tennessee.

“Quería inventar algo que fuera mejor, mucho mejor que las baterías de iones de litio para el almacenamiento estacionario a pequeña escala y, en última instancia, para [usos] automotrices”, explica Sadoway, profesor emérito de química de materiales John F. Elliott.

El aluminio es el metal más abundante en la Tierra, y el azufre es el más barato de todos los no metales. Por otro lado, usar sal como electrolito hace que todo sea más seguro, ya que tiene puntos de fusión relativamente bajos y la sal de cloroaluminato no genera tantas dendritas. El resultado es una batería barata y que no puede quemarse.

La tasa de carga depende de la temperatura de trabajo, y descubrieron cargas en menos de un minuto, sin perder celdas debido al cortocircuito de las dendritas.

Creen que esta batería podría usarse para alimentar una sola casa o una pequeña o mediana empresa, produciendo unas pocas decenas de kilovatios-hora de capacidad de almacenamiento. No sería efectiva para instalaciones más grandes, pero sí para estaciones de carga de vehículos eléctricos.

La tecnología ya se está usando como base en una nueva empresa derivada llamada Avanti, que ha licenciado las patentes del sistema y que empezará a realizar pruebas de estrés, incluida la ejecución de cientos de ciclos de carga.