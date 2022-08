5 cosas a tener en cuenta a la hora de comprar un smartwatch

Al igual que ocurre al comprar móviles u ordenadores nuevos, también es necesario prestarle atención a diversos factores a la hora de adquirir un nuevo smartwatch.

Y teniendo en cuenta que actualmente el mercado se encuentra con una inmensa cantidad opciones diferentes para escoger, el día de hoy estaremos comentando 5 cosas a tener en cuenta si deseas comprar un reloj inteligente, así que presta mucha atención.

Compra el smartwatch correcto basándote en tus necesidades

Tal vez el punto más importante que debes de tener en cuenta cuando vayas a comprar tu smartwatch sea el de ¿para qué específicamente estoy necesitando mi smartwatch? Y es que como bien debes saber, no todos los relojes inteligentes están diseñados para lo mismo, así que tienes que definir para qué le usarás.

Puede que en base a lo que estés buscando, necesites un smartwatch comunicador, uno para atletas o uno deportivo casual. Lógicamente, cada uno cuenta con ciertos factores técnicos que les hacen diferenciarse entre sí, por lo que es bien importante definir este punto.

Presta atención al diseño y los materiales de los relojes

Muy relacionado con el punto anterior, también tienes que estar consciente que hay smartwatches que principalmente se centran es en el apartado estético, y esto es algo que podemos llegar a ver en modelos de relojes inteligentes hechos por marcas de moda como Michael Kors, Hugo Boss, Emporio Armani y muchas otras más que fabrican sus smartwatches en clásicos materiales como acero o cuero.

Por otra parte nos topamos con todos los relojes inteligentes que se enfocan en el apartado deportivo, hechos en plástico, silicona, aluminio, entre otros materiales. En conclusión, que los materiales siempre son distintos en base al tipo de smartwatch en cuestión.

Verifica si necesitas pagar con el reloj

La tecnología NFC es algo clave en los últimos tiempos, ya sea en móviles o mismamente en smartwatches. Y es que por si no lo sabías, es a través de esta tecnología inalámbrica de corto alcance que se te permite pagar y sincronizarte con otros dispositivos, y todo desde tu reloj.

No obstante, aquí el tema no es únicamente que el smartwatch cuente con tecnología NFC, sino que también será cuestión de que el banco que utilices también sea compatible junto con los servicios de pago (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, etc).

Ten muy presente el factor de la autonomía del smartwatch

En el inmenso mar de opciones de relojes inteligentes que hay para escoger hoy día, uno de los factores a los que más deberías prestarle atención es sin duda la autonomía de los mismos. Esto más que todo se trata de qué tipo de smartwatch compres, ya que hay dispositivos con baterías que pueden llegar a sobrepasar el mes de uso, como también hay algunos que solo pueden aguantar un par de días.

Comprar smartwatches antiguos no tiene nada de malo mientras siga recibiendo actualizaciones

Por último pero no por ello menos importante, llega un punto que viene bastante relacionado con el dinero, y es el comprar smartwatches antiguos. Esto no tiene nada de malo, ya que la gran mayoría de empresas fabricantes de estos relojes ofrecen soporte de software, lo que permite que los aparatos puedan estar recibiendo actualizaciones y así no tener que cambiar cada año de smartwatch.