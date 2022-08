Botometer, la herramienta que Elon Musk ha usado para acusar a Twitter de tener más bots de los prometidos

La telenovela protagonizada por Elon Musk y Twitter, sigue su curso, y en el episodio de hoy Elon Musk sigue acusando a Twitter de fraude por ocultar la cantidad real de bots en su plataforma.

Comentan en The New York Times que el equipo de Musk ha presentado un documento legal indicando que el 10 por ciento de los usuarios activos diarios de la red social que ven anuncios no son cuentas auténticas.

Twitter ha estado afirmando que los bots representan menos del cinco por ciento de su base de usuarios, pero según Elon Musk, eso no es cierto, motivo por el cual se arrepiente de su intención de compra. El problema es que firmó un contrato, y ahora Twitter le demanda para que lo cumpla.

Desde que Musk suspendió su adquisición, todos corren a los juzgados. Twitter para obligar a Elon Musk a comprar Twitter por el precio prometido, y Elon para que se cancele el contrato por fraude.

Qué es Botometer

Elon Musk acusó a la compañía de no darle acceso a suficiente información para verificar la cantidad de bots en el sitio web, y para ello usó Botometer, un algoritmo de aprendizaje automático diseñado por la Universidad de Indiana.

Botometer verifica la actividad de las cuentas de Twitter y les da una puntuación basada en la probabilidad de que sean bots. Gracias a ese algoritmo, los abogados de Musk consiguieron obtener un informe que muestra cómo la red social ocultó su problema con los bots, para que Musk aceptara comprar a Twitter a un precio mucho mayor de lo que vale.

Twitter, por otro lado, se defiende diciendo que los números obtenidos por Botometer son inexactos, legalmente insuficientes y comercialmente irrelevantes. De hecho, según Twitter, Botometer dice que la propia cuenta de Musk es «probablemente un bot».

Cómo se usa Botometer

Podéis entrar en la web botometer.osome.iu.edu, y poner el nombre de un usuario de Twitter. El algoritmo analizará su actividad para dar una puntuación. Cuando más alta sea, más probabilidad hay de que se trate de un bot.

Aquí tenéis el ejemplo de @juandiegopolo y de @wwwhatsnew, como veis, el twitter de la cuenta parece más un bot, ya que se publican las noticias del medio de forma automática, mientras que mi cuenta personal es azul, no es bot.