Google Play ya no permitirá la publicidad intrusiva en los juegos y apps

Google anunció una actualización de las políticas de Play Store que busca mejorar la experiencia de los usuarios eliminando la publicidad intrusiva en los juegos y aplicaciones.

No se refiere a los anuncios que suelen mostrar los desarrolladores para desbloquear una nueva función o acceder a otro nivel de juego, sino a la publicidad que interfiere con el uso normal del producto, afectando la experiencia del usuario.

Si bien Google Play nos permite descargar miles de aplicaciones y juegos gratuitos en nuestros móviles Android, tenemos que lidiar con la publicidad que agregan los desarrolladores como parte de la estrategia de monetización.

Una modalidad que a veces se vuelve abusiva, ya que es imposible desplazarse por la app o jugar sin tener que lidiar con publicidad a pantalla completa con cada movimiento. Una dinámica que también la encontramos en algunos juegos gratuitos.

Google quiere eliminar esta situación con una actualización de las políticas de Play Store. Por ejemplo, a partir de esta actualización ya no se permitirán los anuncios de pantalla completa de surgen por sorpresa, tampoco aquellos que aparecen durante el juego o antes de la pantalla de bienvenida.

Por otro lado, Google menciona que tampoco se permitirán los anuncios intersticiales que no se puedan cerrar después de 15 segundos, a menos que estén habilitados para tener más duración. Así que la actualización no afectará a los anuncios normales que se esperan en una app o juego gratuito, y que forman parte de la monetización del los desarrolladores. Los cambios apuntan a la publicidad abusiva que no permite usar la app o el juego de forma normal.

Tal como puede leerse en el Centro de Ayuda de Play Console, los desarrolladores tienen un período de gracia de 30 días para corregir esta situación en sus apps y juegos para que cumplan las nuevas políticas de Play Store.