EcoFlow RIVER Max, así es esta impresionante solución de energía portátil

Durante los últimos meses he hablado en varias ocasiones sobre soluciones de energía portátil, desde generadores de energía que pueden cargarse con energía solar, a grandes baterías que pueden ofrecer tanto corriente alterna como continua.

Ahora he podido probar la EcoFlow RIVER Max, y aquí os comento sus características y mis impresiones.

Tal y como puede consultarse en su página web, hablamos de un generador que permite ajustar la potencia y usar varias salidas diferentes. Me ha llamado la atención el hecho de que cuente con dos salidas de corriente alterna, con salida de 600W y capacidad de 576 Wh, lo que permite alimentar dos dispositivos en cualquier lugar del mundo.

Tiempo y modo de carga



EcoFlow RIVER Max cargando con paneles solares

La EcoFlow RIVER Max se recarga del 0 al 80% en solo una hora, mucho menos que otras soluciones que he probado en el pasado. Esto lo hace gracias a una tecnología patentada, la X-Stream, de EcoFlow, un inversor inteligente que ayuda a que carguemos rápidamente cuando veamos un enchufe y tengamos así energía portátil para nuestro viaje. Se carga completamente en 1,6 horas, y podemos activar el modo silencioso desde la app del móvil.

Puede también cargarse usando paneles solares, aunque en este caso tarda más, de 3 a 6 horas al usar sus dos paneles solares EF 110W, o entre 4,8 y 9,6 horas cuando se usa un panel solar EF 160W. En la caja no se incluyen los paneles, pero sí un cable solar Solar a XT60.

También podemos cargarlo con el adaptador del coche, tardando en este caso unas 6,5 horas.

Qué podemos alimentar con EcoFlow RIVER Max

Otro punto que me ha llamado la atención es su potencia, que permite alimentar hasta 9 dispositivos al mismo tiempo. El RIVER Max tiene una salida de onda sinusoidal pura de 600 W, y puede alimentar dispositivos hasta 1800 W con el modo X-Boost activado, desde electrodomésticos de cocina a herramientas de bricolaje,suficiente para alimentar un secador de pelo, una aspiradora o incluso una cortadora de césped. Aún así, recomiendan siempre usar dispositivos por debajo de 1200 W para obtener mejores resultados.

En su web muestran todo lo que podría cargar y cuánto tiempo tiene de autonomía:



Hasta 6 horas para un refrigerador de 150W



Podría cargar un móvil 42 veces



Ejemplo con hervidor eléctrico de 1200 W

Si en algún momento necesitamos más energía, podemos usar una batería adicional para duplicar la capacidad de 288 Wh a 576 Wh, batería adicional que puede desconectarse fácilmente para una mayor portabilidad.

Características de EcoFlow RIVER Max en vídeo

En este vídeo os explico cómo funciona la estación de energía y cómo se puede usar el móvil para controlarla de forma remota.

Como veis, es sencilla de usar, pesada, sí, pero es el precio que tenemos que pagar para tener una batería portátil de estas características en cualquier lugar del mundo.

Conclusiones

He probado soluciones de este tipo de diferentes marcas, y EcoFlow me ha convencido por la usabilidad de su aplicación móvil y el hecho de que de información constantemente sobre el tiempo que me queda de autonomía considerando los dispositivos conectados.

Me hubiera gustado que la parte superior tuviera un mango que pudiera ocultarse, ya que de esta forma no se puede guardar con nada encima. No puedo apilar libros o cajas encima, por lo que la estación de carga siempre tiene que estar en la cima de cualquier posible pila de objetos.

Por otro lado me alegra mucho que pongan dos salidas de corriente alterna, ya que en verano, que es cuando se suelen usar mucho este tipo de dispositivos (mucho camping), se suele poner un ventilador y alguna pequeña nevera al mismo tiempo. Es mucho mejor que poner un ladrón, ya que nos da más control de la potencia emitida por cada salida.

Actualmente puede encontrarse por 649 euros en eu.ecoflow.com.