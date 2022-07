5 de los motivos de Google para que tú, si tienes un iPhone, te cambies a Android

Sí, Apple es la marca de móviles que más vende en el mundo y lidera la gama alta del sector. No obstante, los de Cupertino batallan todos los años contra todo el mercado y esto es algo que Google nuevamente aprovechó lanzando su app para que puedas transferir toda tu información de iPhone a Android.

Aún más que esto, Google también presentó en su blog una serie de motivos por los cuales, si cuentas con un móvil iPhone, te podrías llegar a cambiar para Android. Dicho esto, a continuación te estaremos mostrando 5 de esas razones principales para que consideres llevar a cabo esa transición.

Nuevas formas de expresarse

Tal y como lo explica Google, la compañía dice que puedes aprovechar las diferentes funciones que hay desde la aplicación de Mensajes y Gboard, desde donde podrás enviar mensajes cómodamente, compartir fotos y vídeos en alta calidad, enviar emojis vía la herramienta de Emoji kitchen, entre otras cosas destacables.

Realiza videollamadas con cualquier persona

A través de Google Meet, podrás realizar videollamadas con cualquier amigo o familiar que tenga una cuenta de Google en Android, sea desde un terminal Xiaomi, Samsung o alguna otra marca de móviles. Por supuesto, también está la opción de seguir utilizando FaceTime desde un móvil Android si lo deseas, solo que tendrás que hacerlo desde Chrome.

Descarga tus aplicaciones favoritas y mucho más

La Google Play cuenta con un número superior de aplicaciones en comparación a la App Store, por lo que podrás encontrar una variedad aún mayor de apps que puedes aprovechar sin problema.

Este posiblemente sea uno de las razones más destacadas, así que si sueles trabajar con diferentes apps y tenías inconvenientes para adquirirlas en tu iPhone, tal vez ahora no se te complique tanto.

Aprovecha los dispositivos del ecosistema Android

Una de los motivos principales por lo que puedes decidir pasarte a Android, es el gran margen de posibilidades que tienes para conectarte a los dispositivos de este ecosistema. Relojes inteligentes Wear OS, dispositivos Google TV, audífonos, Chromebooks y demás herramientas son las que podrás comenzar a aprovechar de la manera correcta.

Comparte fotos, vídeos y demás información entre dispositivos Android con Near Share

Por si no le habías escuchado antes, Near Share es una herramienta que permite transferir datos mediante Wi-Fi y Bluetooth entre dispositivos Android y Chrome OS cercanos. Básicamente, viene siendo la contraparte de AirDrop, por lo que si sabes cómo usar esta herramienta de manera correcta, lo más seguro es que no se te complique el cambio.