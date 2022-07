HONOR Watch GS 3, probando este excelente reloj de Honor

Uno de los mejores relojes inteligentes del mercado baja su precio de 219 a 169 euros en estos primeros días de julio, una oferta atractiva para los que están buscando un reloj con GPS y monitoreo de más de 100 actividades deportivas.

Os lo presento en vídeo antes de hablar de sus características:

Enlace en Amazon, por 186 euros del 4 al 7 de julio, y con el cupón QZQNUQ9L baja 17€ euros más quedando en €169.

Como veis, los puntos más importantes, sus ventajas, son:



– Pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas.

– Cientos de pantallas diferentes que pueden cambiarse desde el reloj o desde la app Salud de Honor.

– Resolución de 326 PPI.

– Monitoreo de frecuencia cardíaca. Sensor de frecuencia cardíaca PPG de 8 canales.

– Monitoreo constante de SPO2

– Control de estrés, con sistema para mejorar la respiración.

– Más de 100 modos de entrenamiento. Están incluidos 85 modos de fitness personalizados y más de 10 modos de entrenamiento profesional.

– GPS sin depender del móvil.

– Modo de natación: resistencia al agua de 5 ATM (50 metros) y es adecuado para piscinas, natación costera y otras actividades en aguas poco profundas.

– Carga rápida para un día de uso frecuente, con 14 días de duración de la batería y carga rápida que permite que con 5 minutos de carga dure un día completo.

– Posibilidad de activar notificaciones de cualquier app.

– Consigue responder y colgar llamadas con respuesta de SMS cuando está ocupado.

– Cuenta con otras funciones como reproducción de música, despertador, linterna, clima y brújula.

Desventajas: Ojo, que las correas de metal y cuero no son impermeables, por eso viene con correa de goma. Es importante tener en cuenta que no es compatible con NFC.

Opinión personal

Reconozco que soy algo reacio a gastarme casi 200 euros en un reloj, generalmente llevo relojes de unos 50 euros para hacer deporte, por si las moscas. Aún así, me ha llamado la atención que el HONOR Watch GS 3 consiga mojarse sin problemas, que mida 100 deportes diferentes y que al mismo tiempo se pueda presentar como reloj para vestir en una cena elegante.

Me ha sorprendido su batería, ha durado 13 días con uso frecuente y monitoreo constante de frecuencia cardíaca y oxígeno. También es remarcable lo ligero y elegante que es. Pesa solo 44 gramos, casi no se nota que está puesto.

El hecho de no tener NFC es algo a tener en cuenta si acostumbras a pagar con el reloj, y tampoco puede responder mensajes de whatsapp, solo leerlos, aunque son dos cosas que no acostumbro a hacer, motivo por el cual no me ha preocupado mucho el tema.

Sin duda, ha sido una buena adquisición.

Enlace y precio

Podéis encontrarlo en Amazon en este enlace, donde estaba por 219 euros, pero ahora ha bajado a 186 (del 4 al 7 de julio), y con el cupón QZQNUQ9L baja 17€ euros más quedando en €169.