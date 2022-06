Algunas de las novedades más destacadas para iOS 16

Apple Inc ha comenzando la keynote inaugural de su evento mundial para desarrolladores hablando largo y tendido de las prestaciones que llegarán con iOS 16 cuando se lance oficialmente más adelante de este año.

En la misma ha destacado las enormes posibilidades de personalización que se incluirán en la pantalla de bloqueo, el deshacer envío de mensajes o incluso la edición de mensajes enviados en la aplicación Mensajes, los pagos a plazos y sin intereses con Apple Pay Later, y más.



Con respecto a la renovada experiencia de la pantalla de bloqueo, los usuarios ahora podrán echar mano de un editor de personalización por el que podrán probar entre una variedad de temas y estilos predefinidos, elegir imágenes de fondo y más, pero sobre todo, ahora podrán incluir widgets interactivos directamente en la pantalla de bloqueo, obteniéndolas desde una galería, según vayan necesitando, y que irán actualizando su información en tiempo real.

Además de los widgets existentes, los desarrolladores contarán con una API para poder mostrar la información actualizada en tiempo real de sus aplicaciones y servicios en sus nuevos widgets que vayan poniendo a disposición de sus usuarios.

La cercanía de un coche de Uber o el conteo de los pasos recorridos en tiempo real son algunos ejemplos de la información que se puede ofrecer en estos widgets interactivos.

Si no fuera suficiente, los usuarios podrán configurar diferentes páginas de bloqueo e ir alternando entre ellas, posibilitando numerosísimas conbinaciones. De esta manera, ya no será necesario deslizar hacia la derecha para obtener una página dedicada de widgets con información relevante en algunas áreas.

Pero además, Apple también ha renovado las notificaciones, de modo que las ofrecerá a modo de carrusel en la parte inferior, evitando así la ocupación de toda la pantalla, facilitando el acceso a la información que contiene cada una de ellas de una forma más elegante.

Además de la pantalla de bloqueo, también hay novedades en sus apps

Respecto a la aplicación de mensajería de Apple, dos elementos destacados son la posibilidad de retroceder el envío de un mensaje o incluso estando ya compartido, la posibilidad de editarlo, corrigiendo alguna anomalía que se pudiera haber detectado en el mensaje en una conversación.

Como es habitual, muchas otras aplicaciones de iOS también ha recibido algunas mejoras, como es el caso de Apple Maps, que con iOS 16 contará con la posibilidad de establecer un número de paradas en las rutas que se estén confeccionando, soportando un máximo de 15 paradas por ruta, y por el que se podrán incluir incluso a través de Siri.

Y si con las rutas Apple Maps se quiere equiparar a las posibilidades de Google Maps, con iCloud se quiere equiparar a Google Fotos llegando la posibilidad de compartir bibliotecas de fotos y vídeos con familiares y amigos, donde no sólo podrán tener acceso al contenido, sino que además podrán colaborar agregando su propio material.

iOS 16 lleva además la función de Texto en vivo a los vídeos, lo que significa que además de reconocer textos en imágenes guardadas y en las fotos obtenidas con la cámara, ahora podrá reconocer también los textos disponibles en vídeo. Pero no sólo eso, sino que además llegará una API para que esta función pueda llegar a aplicaciones de terceros.

Como también os hemos avanzado al principio, con iOS 16 llega también Apple Pay Later, una función de Apple Pay que permitirá a los usuarios el pago en unos pocos plazos de sus compras en lugares compatibles con Apple Pay y sin necesidad de un Apple Card, sin intereses ni comisiones, convirtiéndose en toda una alternativa a los sistemas de financiación tradicionales.

Y dentro de lo más relevante de cuanto se ha presentado en la keynote, la app Casa también ha contado con interesantes mejoras, siendo ahora más fácil e intuitiva, pero lo que es más importante es que Apple también abraza el nuevo estándar de hogar conectado llamado Matter.

Más información/Crédito de imagen: Apple