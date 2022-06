SEGA prepara el lanzamiento de su nueva mini consola retro para Octubre

Pese a que SEGA se sumó al tren de las consolas retro en miniatura ya en marcha, cuando compañías rivales ya llevaban tiempo lanzando sus propias opciones, y tras el éxito de SEGA Mega Drive Mini lanzada en el año 2019, albergando 42 títulos de juegos, la compañía ya se prepara para el lanzamiento de una nueva versión que, ademas de admitir juegos por cartuchos, también los admitirá por CD, según ha anunciado hoy viernes en una transmisión en directo.

La nueva SEGA Mega Drive Mini 2, que también será conocida SEGA Genesis, se lanzará comercialmente en el mercado japonés el próximo 27 de Octubre al precio de 9,980 yenes, equivalente a poco más de 71 euros al cambio, aunque de momento se desconoce si la compañía también planea ofrecerla a mercados internacionales, donde seguro que habrá bastante interesados.



Pasión por los juegos retro de 16 bits

Para su lanzamiento se espera que ya disponga de más de 50 títulos de juegos disponibles, incluyendo títulos adicionales que no han llegado a encontrarse en las consolas originales, confirmándose títulos como Silpheed, Shining Force CD, Sonic the Hedgehog CD, Virtua Racing y Shining in the Darkness, donde tanto estos como el resto de los títulos de juegos podrán ser disfrutados por los usuarios a resoluciones de 720p y 480p.

Una de las cosas que más entusiasmarán a los usuarios es el tamaño compacto del propio dispositivo, que con unas medidas de 120,8 mm de ancho, 32,3 mm de alto y 116,5 mm de largo, podrán observar que es incluso más pequeña que la mini consola retro de 2019, cabiendo en la palma de una mano, siendo además más ligero de llevar a cualquier parte, e incluso de guardar en cualquier lugar sin ocupar mucho espacio.

No cabe duda de que, pese a los avances tecnológicos recibidos en las consolas, existe un nicho de usuarios a los que les sigue apeteciendo jugar a juegos retro como se hacia antaño, y que dichos juegos siguen llamado la atención tanto a grandes como a pequeños, como se puede observar en los eventos relacionados con las consolas retro.

Ya es cuestión de que la compañía comparta todos los detalles posibles, y se anime de paso a llevarla a mercados internacionales. Los interesados podrán conocer mejor las posibilidades de esta nueva consola retro mini a través de la retransmisión que SEGA tiene disponible en su canal de YouTube.

Crédito de la imagen: SEGA