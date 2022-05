Google extiende Cursive, su app de notas para Chrome OS, a más Chromebooks compatibles

Google acaba de lanzar una nueva actualización de Chrome OS, donde entre otros aspectos, Chrome 102 expande su aplicación de notas a todos los Chromebooks compatibles con entrada por lápiz óptico, añade alertas de cables USB-C con funcionalidades limitadas, además de permitir el cambio de tamaño de la parte ampliada de la pantalla, entre otras novedades.

Todas ellas llegarán a manos de los usuarios de dispositivos Chromebooks a lo largo de estas próximas semanas, cuando ya puedan contar con la actualización disponible para instalar su sus dispositivos.



Como ya hemos avanzado, Google extiende ahora Cursive a todos los Chromebooks que admitan entradas mediante lápices ópticos. Con esta aplicación, los usuarios podrán crear notas donde escribir, hacer bocetos, pegar imágenes, y más, con capacidades de edición, clasificación de notas por proyectos, y más.

Esta aplicación hizo su debut el pasado año en dispositivos seleccionados, y ahora permite estar en cualquier Chromebook con soporte para lápiz óptico. Aquellos que no les llegue de manera preinstalada, podrán buscarla como cursive.apps.chrome e instalarla manualmente si su dispositivo es compatible.

Y Google avanza que:

En los próximos meses, también presentaremos funciones para una mayor personalización, como cambiar más fácilmente el grosor, el estilo y el color del trazo del lápiz óptico.

Por otro lado, esta actualización también trae las alertas para cables USB-C con funcionalidad limitada, que simplemente avisa de que determinadas prestaciones no se pueden ofrecer con el cable USb-C que se haya conectado, lo que no significa que esté defectuoso, simplemente que es incompatible con pantalla externa, no es el ideal para la unidad de Chromebook que se esté usando, entre otras opciones posibles.

De entrada, esta función está disponible para Chromebooks con CPU Intel Core de 11.ª o 12.ª generación y con capacidad USB4 o Thunderbolt, aunque Google promete expandirla a Chromebooks a lo largo del tiempo.

La compañía dice que:

Los Chromebooks elegibles te notificarán si el cable USB-C que estás usando no admite pantallas o no funciona de manera ideal para tu computadora portátil. También recibirá una notificación si el cable que está utilizando no es compatible con los estándares USB4/Thunderbolt 3 de alto rendimiento que admite su Chromebook.

Como también hemos señalado, esta actualización ya permite cambiar el tamaño de la parte ampliada de la pantalla con la herramienta de ampliación, evitando la divisiones uniformes en caso en los que no se esté interesado en esta forma de trabajo.

Y también, al tocar un archivo ZIP dos veces, su contenido se abrirá en la aplicación Archivos a través de su cajón de navegación.

Si desean tener una copia en local, podrán arrastrar su contenido en la carpeta Descargas. Una alternativa es presionar el botón derecho del ratón en dicho archivo y presionar «Extraer todo» para disponer de todo su contenido en local en la ubicación que se indique.

Y mientras comienza a llegar la versión 102 de Chrome, los interesados tienen un adelanto de la versión 103, que llega ahora en fase beta.

Más información: Google