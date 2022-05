Bill Gates opina sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk

Bill Gates supo innovar en su momento de la misma forma que Elon Musk lo hace ahora, aunque con estilos realmente diferentes. Gates es más discreto, habla menos, mientras que Musk adora el ruido mediático que se genera con sus tweets.

Ahora que estamos en medio de un tsunami de polémica con la compra de Twitter, con información nueva cada día relacionada con los cambios de opinión de Musk, la negociación de un precio que ya se había determinado o la concretización del porcentaje de cuentas falsas existentes, Bill Gates ha decidido dar su opinión sobre el tema.

Bill Gates expresó incertidumbre y advirtió que el CEO de Tesla podría hacer de Twitter una plataforma «peor».

Gates no entiende el motivo de Musk para comprar Twitter, y cree que podría empeorar la situación, ya que no está del todo claro lo que va a hacer. Aún así, ha preferido no profundizar sobre el tema hasta ver lo que ocurrirá:

[…] si Musk empeora Twitter, hablaré sobre eso, pero no asumiría que eso es lo que sucederá.

Gates cree que las redes sociales deberían desempeñar un papel para frenar la desinformación, y Musk dice que hará que los algoritmos de Twitter sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los robots de spam y autenticando a todos los humanos, por lo que parece que en ese punto están de acuerdo. El problema se presenta cuando no se conocen exactamente las tareas que se realizarán para que el resultado sea positivo para todos.

Por otro lado recordemos que los defensores de los derechos humanos creen que la eliminación de la censura en Twitter, algo que también defiende Musk bajo la bandera de «libertad de expresión», tendrá impactos desproporcionados y podría aumentar la violencia.

No es la primera vez que hay polémica entre Gates y Musk, recordad que hace unas semanas tuvieron su discusión del momento hablando de acciones de Tesla, cambio climático y estrategias de inversión.