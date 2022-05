Así puedes acceder al catálogo completo de Disney+ sin restricciones de edad

Bien sabemos que Disney+, a diferencia de otros servicios de entretenimiento vía streaming, como por ejemplo Netflix o Amazon Prime Video, es una plataforma que presenta mayormente contenido para todo público, siendo este el mercado donde se han destacado históricamente.

No obstante, la plataforma sí que cuenta con algunos materiales que no son del todo apropiados para los pequeños de la casa, e incluso hay una función nativa de Disney+ que muy probablemente esté activada en tu cuenta, así que vamos a ver cómo desactivarla.

Así es, no todo el contenido que se encuentra dentro de esta plataforma es apto para todo público, y esto es algo que ha cambiado en los últimos tiempos, en gran medida a raíz de ciertas series de Marvel, como Moon Knight, The Punisher, Jessica Jones y algunas otras más, quienes presentan contenidos violentos y lenguajes inapropiados.

Estos vienen siendo solo unos ejemplos, y ya que como es seguro que hay demás películas o series en la plataforma que no son aptas para todo público, lo mejor que puedes hacer es desactivar las restricciones de edad para así llegar a ellas.

Ante todo, debes de tener en cuenta que si tu cuenta es utilizada también por niños, lo recomendable es que no desbloquees esta función para que el menor no se tope con ese nuevo contenido.

Pues bien, si lo acabado de mencionar no es tu caso y quieres acceder a la totalidad del catálogo de películas y series de Disney+, deberás prestar atención a los pasos que verás a continuación.

– Entra en la aplicación de Disney+ en tu dispositivo electrónico de preferencia.

– Pulsa ahora sobre tu foto de perfil.

– Oprime en el botón gris que indica Editar perfiles.

– Escoge tu perfil y baja un poco encontrar la pestaña que indique Calificación por edades.

– Una vez dentro de esta configuración, baja y pulsa sobre la última casilla, la cual dirá TV-MA o 18+ de acuerdo a tu región.

– Por último, oprime en el botón de la esquina superior izquierda que dice Guardar.

Esto vendría siendo todo, y ya para este punto, podrás disfrutar de todo el contenido de la plataforma sin preocuparte por no ver el catálogo completo. No está de más recordarte que, por el bienestar de los niños, no cambies esta configuración en caso de que ellos usen tu cuenta.