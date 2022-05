No, Twitter no eliminará tu cuenta si copias y pegas información de vez en cuando

La nueva política de Twitter está generando mucha polémica, ya que hay mucha gente interpretando de forma incorrecta algunos párrafos para generar el caos en las redes sociales.

Si eres usuario de Twitter seguramente ya has recibido los detalles de la nueva política, donde dice claramente que reducirá la visibilidad del contenido que se considere duplicado.

En realidad eso es algo que Twitter ya dijo en 2020, pero hasta ahora no han aparecido detalles sobre cómo se aplicaría el tema, ni sobre lo que se considera contenido duplicado. En 2020 se dijo que censurarían los tweets duplicados, pero poco más.

En su página de Ayuda ahora tenemos más información (no mucha más). En ella indican que se entiende por duplicado aquel contenido que sea idéntico o casi idéntico a otra publicación, ya sea hecha por una cuenta individual o por varias cuentas. Twitter identificará al tweet original por la fecha de publicación, y reducirá la visibilidad de todos los tweets iguales publicados posteriormente.

Es importante tener en cuenta que eso no incluye los RTs ni las veces que compartimos un Tweet añadiendo un comentario. Solo incluye al copy paste tradicional y a los scripts que se encargan de clonar otras cuentas o hilos previamente publicados.

El castigo a estos tweets es el no ser elegible para aparecer en los principales resultados de búsqueda o en tendencias, y el que twitter no recomiende la copia en las cronologías de personas que no nos siguen. En caso de abuso, podría excluir todas las publicaciones clones, y si el tema se desmadra, porque hay scripts realizando las copias, sí pueden borrarse las cuentas.

Lo que deja claro es que duplicar un tweet no es motivo para que Twitter lo elimine, y mucho menos para que elimine la cuenta, ya que para ello debe realizarse una revisión muy estricta que garantice que no se están matando mosquitos a cañonazos.

Resumiendo, si tenéis una cuenta en Twitter que duplica contenido usando scripts automáticos, seguramente sí acabará siendo eliminada, en caso contrario, no.