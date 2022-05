Desvelan las nuevas funciones en la que Twitter está trabajando

Twitter sigue creciendo en características, y eso que Elon Musk aún no ha tomado las riendas de la plataforma. Acorde a una serie de capturas compartidas por Jane Manchun Wong, experta en ingeniería inversa, en su perfil en Twitter, la plataforma del pájaro azul se encontraría trabajando en dos nuevas funciones relacionadas con las respuestas, abriendo nuevas posibilidades en las comunicaciones.

Por un lado se encuentra la posibilidad de partir de un tweet publicada para generar una sala de audio donde poder llevar la discusión en vivo a través de la voz.



Y por otro lado, los usuarios también contarían con la posibilidad de fijar los tweets de respuestas más destacados a sus tweets principales, para que sean los que se puedan ver en primer lugar dentro del hilo de las respuestas que se haya generado tras la publicación del tweet original.

Twitter sigue evolucionando mediante las nuevas posibilidades

De momento no se tiene más conocimientos que el que se puede deducir de las capturas, por lo que no se sabe si serán opciones al alcance de todos o bien para los suscriptores, y en el caso de las salas de voz a raíz de los tweets, no se sabe si sólo se podrá partir de los tweets principales o también podría ser posible generar salas de audio a partir de un tweet de respuesta que se haya compartido.

En cualquier caso, estas adiciones darán mucho más juegos a las conversaciones que se dan en la plataforma de redes sociales, abriendo nuevas posibilidades de conversación, y por ende, fomentar aún más la participación dentro de Twitter.

Pero no son las únicas novedades encontradas en las últimas horas, ya que según expone en su cuenta de Twitter, la plataforma también está trabajando en una función en la que revelará en la página de perfil de cada usuario el nivel de frecuencia con la que participa, y además sobre la función de Notas, conocida anteriormente como Artículos de Twitter.

Ya es cuestión de ir esperando a que todas estas funciones se vayan materializando en el tiempo para conocer más exacta cómo funcionan y qué aportará a la experiencia que ya reciben los usuarios de Twitter.