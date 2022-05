Elon Musk dice que podrá curar el tinnitus con el implante cerebral de Neuralink

Vamos por partes. Primero tenemos al tinnitus, un problema muy común que afecta a casi el 20% de los adultos, principalmente entre los más mayores, y que hace que se sienta el sonido de timbre u otros ruidos, un sonido que no es externo, y que muchas clínicas consiguen tratar de diferentes formas.

Por otro lado tenemos a Neuralink, la empresa de Elon Musk que trabaja en un implante cerebral para aumentar sus capacidades y, posiblemente, solucionar problemas. Lo vimos hace unos meses siendo responsable por un mono jugando sin manos al ordenador, solo con «el poder del pensamiento».

El caso es que ahora Elon Musk asegura que con el implante de Neuralink se podrá curar el tinnitus, y que conseguirá hacerlo en solo cinco años.

Elon: Neuralink will definitely cure tinnitus. Future devices will include 10,000-100,000+ electrodes https://t.co/jnIife7GT6

— Neura Pod (Neuralink Updates) (@NeuraPod) April 24, 2022