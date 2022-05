De qué trata Skyline, un emulador de Nintendo Switch para móviles Android

¿Sabías que desde hace un par de años se han intentado crear emuladores de Nintendo Switch para Android? La realidad es que aunque muchos proyectos y trabajos se han nombrado, ninguno ha podido concretarse debido a diversas cuestiones y problemas en el camino.

No obstante, sí que hay un único proyecto que en la actualidad puede probarse en dispositivos Android y que, a pesar de que aún se encuentra en desarrollo, es de lejos lo mejor que se ha visto en cuanto a emuladores de juegos de Nintendo Switch para Android, y este lleva por nombre Skyline.

Skyline, por si no habías escuchado sobre este emulador antes, se trata de uno con rendimientos bastante decentes y aceptables, teniendo en cuenta que es el único que funciona en móviles Android. Para tener este rendimiento, el proyecto se ha sido originado en base al emulador Ryujinx de PC, además de usar como shader compiler un fork del shader compiler de yuzu, teniendo incluso el permiso y la licencia del propio equipo de yuzu.

Dicho esto, podría decirse que Skyline es un emulador de Switch «legal» para Android, aunque aún falta mucho trabajo por hacer para emular todo tipo de juegos comerciales. De hecho, se sabe que desde Skyline se están enfocando en poder ofrecer el mejor rendimiento en tres juegos: Super Mario Odyssey, Sonic Mania y Celeste.

Aparte de dichos títulos, son varios videojuegos en 2D los que ya se pueden correr a 60 FPS, de manera estable y ser jugados al 100%, como son los casos de I Am The Hero, Kamiko, Gunslugs II, entre algunos otros. Ya en cuanto a los juegos en 3D, por el momento no hay ninguno que funcione, aunque no sería extraño que muy pronto esto cambie.

Cómo conseguir este emulador Skyline para tu móvil Android

En caso de que quieras probar el emulador Skyline en tu Android, hay básicamente dos opciones para hacerlo: puedes entrar en el siguiente link para ir a la versión más reciente del APK dentro de GitHub, o pulsar en este link para ir al Discord oficial del proyecto y escribir allí .rl ftx1 para que se te envíe un enlace de descarga del APK.