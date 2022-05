¿TikTok te muestra contenido que no es de tu interés? Así puedes solucionarlo

¿Te ha pasado antes o te está sucediendo ahora que TikTok te muestra vídeos que no son de tu interés? Aunque esto es algo que le pasa a casi todos dentro de la red social, la realidad es que para algunos usuarios va más allá de esto y únicamente llegan a visualizar contenido que no les gusta.

Esto se debe al algoritmo de la app, el cual ofrece vídeos y contenido a los usuarios basándose en sus gustos y los vídeos que más suelen ver. No obstante, esto no siempre puede darse al pie de la letra y toca solucionarlo por cuenta propia.

Si bien no son muchas las opciones o herramientas que hay para solucionar este problema en específico dentro de TikTok, sí que hay un par de acciones que puedes hacer para al menos combatir el asunto y que, por tanto, esos vídeos y el contenido en general que no te guste, que resulte ofensivo, poco apropiado o incluso ofensivo, pueda desaparecer de la sección Para ti.

De ser esto lo que deseas, entonces presta atención porque a continuación te estaremos hablando sobre lo que puedes hacer para solucionar este tema de una vez por todas, así que vamos a por ello.

Cómo lograr que TikTok no te enseñe vídeos que no sean de tu interés

Pues bien, la primera de las opciones que hay para solucionar este problema viene a través de excluir vídeos de dicho contenidos que no te gusten, y para esto debes de encontrar alguno de estos vídeos dentro de la sección de Para ti. Una vez ubicado, mantenlo pulsado por unos segundos hasta que se despliegue un pequeño menú de opciones.

Dentro de este menú habrá una pestaña que indicará No me interesa, la cual deberás pulsar para que luego en pantalla se te muestre el mensaje de A partir de ahora, te mostraremos menos vídeos como este. Para que funcione de manera efectiva, vuelve a realizar el mismo proceso con todos los vídeos que sean del mismo tema que no te guste y listo. TikTok recordará esa acción y dejará de mostrarte vídeos semejantes.

Además de este método, puedes optar también por hacer relativamente lo contrario, y en vez de quitar el contenido que no sea de tu agrado, ahora dale me gusta o presiona dos veces sobre todos aquellos vídeos de diversas áreas que sí te gusten, acción que naturalmente traerá más y más contenido nuevo de esas categorías.