YouTube Go dejará de estar disponible a partir de agosto

YouTube Go se convertirá en otro servicio de Google que quedará en el olvido.

El equipo de Google anunció que esta versión simplificada de YouTube dejará de estar disponible a partir del próximo agosto.

Google se despide de YouTube Go

Google lanzó YouTube Go en 2016, y rápidamente se convirtió en una excelente opción para usuarios con dispositivos con hardware limitado o que viven en zona con problemas de conectividad. Sus ventajas eran claras: 0cupaba muy poco espacio y consumía menos datos.

Sin embargo, hace tiempo que Google ha dejado de poner atención a YouTube Go. Y ahora finalmente anuncian que ya no estará disponible a partir de agosto. El equipo de Google menciona que la app ya no es imprescindible, ya que han mejorado la experiencia de la app principal de YouTube para pueda brindar la mejor experiencia a los usuarios, aún teniendo en cuenta diferentes contextos.

Por ejemplo, mencionan que la app de YouTube ahora puede ofrecer un mejor rendimiento en dispositivos móviles con recursos limitados o con conexión lenta. Es decir, han optimizado la app para que consuma menos datos y use menos recursos del móvil, aunque no podrá compararse con la versatilidad de YouTube Go.

Y por supuesto, también han mencionado las múltiples funciones que encontramos en la app principal de YouTube, que se han sumado en los últimos años, y que no están disponibles en YouTube Go. Por otro lado, también destacan que están creando nuevas funciones que permitirá que los usuarios puedan controlar mejor el uso de los datos móviles.

Así que la recomendación del equipo de Google para los usuarios que usan YouTube Go es pasen directamente a la app principal de YouTube para tener la experiencia completa. Los usuarios tienen hasta agosto para optar por la app de YouTube o buscar otras alternativas para ver y descargar vídeos desde el móvil.