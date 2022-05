Así es lo nuevo de Twitter para compartir tweets con gente de más confianza

Twitter ha empezado a probar una característica que permitirá compartir tweets a ámbitos más cercanos previamente definidos como círculos, de modo que los miembros integrados en los mismos serán los únicos quienes pueden acceder e interactuar, salvo retuitear, con estos tweets compartidos.

Se trata de una característica esperable por cuando se dio a conocer a principios de verano del pasado año, y un error el pasado mes de abril ya dejó en evidencia la cercanía de su lanzamiento.



De esta manera, los círculos de Twitter dan los primeros pasos a convertirse en realidad, encontrándose actualmente en fase temprana por la cual por ahora será accesible por un pequeño y delimitado grupo de usuarios.

Pareciéndose más a Google+

Cuando esté disponible, los usuarios podrán crear sus propios círculos introduciendo a miembros con los que mayormente interactue, para lo que además contarán con sugerencia de usuarios, aunque siempre podrán integrar a quienes se deseen, incluso a quienes no tengan en seguimiento.

Los agregados no sabrán nunca que han sido integrado en los círculos, ni tampoco sabrán cuando se les saque de los mismos, ya que no recibirán notificaciones al respecto. Si un usuario no dispone de esta característica pero otro usuario que si lo disponga lo haya integrado en un círculo suyo, podrá ver las publicaciones que se vayan compartiendo en el mismo.

Los usuarios podrán agregar hasta un máximo de 150 miembros en un mismo círculo.

A la hora de compartir un tweet con un círculo concreto, en la ventana de redacción podrán cambiar la audiencia de «Todos» al círculo concreto con el que desee compartir, de manera similar a compartir una publicación a una Comunidad a la que se pertenezca.

No cabe suda de que se trata de una característica semejante a la que echarán mucho de menos los usuarios que hayan sido bastante activos en la difunta red social Google+, disfrutada por los entusiastas de la misma, pero incomprendida por la gran mayoría de usuarios de redes sociales.

Como sabemos, ni Google+ ni su adaptación posterior para el mundo empresarial llegaron a cuajar, por lo que ahora es Twitter la que en cierto modo está recogiendo el testigo de lo que fue Google+ en sus mejores momentos.

Ya es cuestión de que la prueba vaya sucediéndose, siendo aplicable las actuales reglas de comportamiento, hasta que pueda llegar a estar disponible para todos los usuarios. No sabemos si Elon Musk realizará cambios al respecto una vez pueda tomar las riendas de la red social.