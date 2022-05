Probando el altavoz Tronsmart Trip, resistente al agua y por 20 euros

En casa tengo ya unos 15 altavoces portátiles, cada uno con alguna ventaja específica respecto al resto, de diferentes tamaños, potencias y colores, y mi nueva adquisición tiene como título «portabilidad».

Se trata del nuevo Tronsmart Trip, un altavoz muy barato con una potencia y calidad que sorprende, con una cuerda para ponerlo en la mochila y resistencia IPX7 para no tener miedo de la lluvia o de una caída accidental en la piscina.

Sobre ese último punto es importante tener en cuenta que aunque la protección IPX7 hable de 30 minutos sumergido a 1 metro por debajo del agua, los fabricantes no se atreven generalmente a poner algo así. De hecho, no tiene sentido tener un altavoz dentro del agua durante 30 minutos, ya que el sonido no se transmite de la misma forma, pero sí nos da una referencia para tener en cuenta que podemos ponerlo en la ducha sin problema.

Tronsmart Trip ya está en aliexpress, donde además de la portabilidad y la resistencia al agua, destacan la conexión rápida Bluetooth, la autonomía de hasta 20 horas de reproducción y la posibilidad de emparejar 2 altavoces para un sonido estéreo más potente.

Sincronización entre dos altavoces

Este punto es importante. Yo tengo dos, y la sincronización entre ambos es sencilla de ralizar:

– Enciendo cada uno de ellos pulsando durante dos segundos en el botón de encendido.

– En uno de ellos pulso dos veces en el botón Bluetooth.

En este momento , si todo ha ido bien, uno de ellos tendrá una luz azul fija y el otro una luz azul intermitente.

Ahora, al conectar la fuente de audio, buscamos Tronsmart Trip y conectamos. En ese momento el audio saldrá por los dos altavoces al mismo tiempo, sin ningún tipo de lag.

Es importante no conectar al bluetooth del móvil los dos altavoces, solo uno, ya que la sincronización del audio se realiza entre ellos de forma independiente a la fuente.

El sistema es parecido al que os mostré hace meses con Tronsmart Studio, los altavoces que podemos sincronizar con hasta 100 unidades. En este caso cada altavoz es mucho más barato, y solo permite sincronizar dos Tronsmart Trip.

Importante: una vez emparejados, no hace falta volverlo a hacer. Al encenderlos ya se encuentran entre ellos y el sonido se replicará en ambos al mismo tiempo.

Por cierto, tenéis el manual de usuario en este enlace, donde se especifica su tamaño, de 169.5 x 81 x 40.7mm, y su peso de unos 360 gramos.

Potencia de sonido

La potencia es suficiente como para ponerlos en una fiesta en la piscina y permitir que todo el mundo los escuche. Potencia es algo que nunca falta en los altavoces de Tronsmart.

Sobre la calidad de audio, entramos en un punto muy subjetivo, determinado por la sensibilidad del oído de cada usuario. Es ideal para poner música general en una zona abierta, y no tiene un sonido metálico como en los altavoces del mercadillo de 5 euros, pero no estamos hablando de altavoces de 20 euros, hay que tener eso siempre presente.

Tiene un rango de frecuencia de 20Hz-20KHz, por lo que no se come ninguna que el oído pueda capturar.

Pros y contras

Entre las ventajas tenemos su precio, por supuesto, su portabilidad y resistencia al agua, su potencia y autonomía (20 horas si lo usamos al 50% de volumen). El diseño también me gusta, ya que al ser fino se puede poner en la mochila y bolsillos de forma más práctica.

Si hay que ponerle alguna desventaja, es el logo enorme de Tronsmart en uno de los laterales. Podría ser mucho más discreto y aumentar así la superficie útil.