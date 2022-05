Hare, lenguaje de programación para crear sistemas operativos

Cuando se habla de un lenguaje de programación, este hace referencia a una serie de símbolos y códigos que permite al programador crear las diferentes instrucciones que serán ejecutadas dentro de una aplicación, o bien para controlar el comportamiento de una máquina.

Actualmente existen una gran cantidad de lenguajes de programación que ofrecen a los programadores numerosas opciones para crear sus proyectos, incluso su propio sistema operativo.

Es en la creación de sistemas operativos donde acaba de darse a conocer el lanzamiento de un nuevo lenguaje de programación diseñado especialmente para cumplir este propósito.

Se trata de Hare, una herramienta creada por Drew DeVault en conjunto con treinta colaboradores que tiene como propósito brindar a los programadores todo lo que necesitan para desarrollar su propio sistema operativo.

DeVault espera que con el tiempo Hare se convierta en una alternativa al lenguaje de programación C, lo cual resulta bastante ambicioso, tomando en cuenta que, a pesar de ya no ser tan usado como antes, C continúa siendo el lenguaje de programación más importante de la historia, usado en el desarrollo de los núcleos que conforman los sistemas operativos.

Aunque la intención de DeVault no es destronar C, sino simplificarlo para mantener su utilidad, ya que considera a este como una herramienta apropiada para desarrollar sistemas operativos, así como drivers, software de red, compiladores, herramientas del sistema, así como instrucciones para tareas de alto rendimiento y bajo nivel.

Respecto a Hare, DeVault señala que este lenguaje brinda tipado estático, junto con una gestión manual de memoria y un tiempo de ejecución mínimo. En la parte estética Hare se presenta con un diseño estable y robusto.

Sin embargo, no todo podía ser perfecto, ya que de momento Hare solo se encuentra disponible para ser descargado en Linux y FreeBSD para x86_64, aarch64 y riscv64, dejando por fuera a Windows y MacOS. Respecto a esto DeVault expreso lo siguiente:

No tenemos intención de admitir plataformas no libres, pero debido a que el lenguaje está estandarizado, una implementación o bifurcación de terceros podría desarrollar fácilmente el soporte de Windows o MacOS si lo desea.

Aquellos que sientan interés por conocer más sobre Hare, podrán tener la oportunidad de hacerlo a través del tutorial y la documentación de la biblioteca estándar. Así también pueden tener la oportunidad de ver una presentación en PDF.

Puedes también ingresar en el sitio web oficial para obtener mas información