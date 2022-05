De esta manera puedes eliminar los juegos que desees en una Nintendo Switch

La Nintendo Switch es una consola que, al igual que sus principales competidoras (PlayStation y Xbox), cuenta con una amplia biblioteca de juegos descargables en formato digital.

Para este formato en específico, es muy probable que entre descargar todos esos videojuegos que te gusten te puedas llegar a quedar sin espacio de almacenamiento en la consola. No obstante no debes preocuparte, porque puedes deshacerte de aquellos títulos que ya no uses para así ganar un poco de espacio.

Esto es algo que en realidad se puede hacer en todas las consolas, y es que a raíz de la gran oferta de videojuegos que podemos encontrar en sus respectivas tiendas, resulta de lo más sencillo olvidar el tema del almacenamiento y el espacio libre que le queda a la consola en cuestión.

Ahora bien, para entrar de lleno en el proceso que debes seguir en una Nintendo Switch para borrar los juegos que desees, a continuación podrás ver una serie de pasos que deberás ir completando en tu consola para que todo salga correctamente, así que sin más que agregar vamos a por ello.

Cómo eliminar videojuegos en tu Nintendo Switch

– Pulsa en el botón de inicio de tu Nintendo Switch y ubica ese juego que desees borrar.

– Sobre el juego en cuestión, oprime en el botón + para que se abra su menú de juego.

– En la nueva pestaña que es abrirá, baja hasta encontrar la ventana de Administrar software y pulsa en A.

– Baja hasta la última pestaña que indica Eliminar software y oprime el botón de A.

– En el nuevo anuncio de eliminación del juego, pulsa finalmente en Eliminar y luego en Ok.

Ya para estas alturas el videojuego que seleccionaste habrá sido eliminado de tu consola, aunque los datos de este aún permanecen en el dispositivo y de igual manera deben de ser borrados para que no consuman tu espacio disponible. Para eliminar esto debes hacer lo siguiente:

– Presiona el botón de inicio de tu Nintendo Switch.

– Posiciónate sobre el icono de la rueda de engranaje, que es la sección de Configuración del sistema y pulsa en A para ingresar.

– Baja un poco hasta encontrar la ventana de Gestión de datos y pulsa en A.

– Dentro de esta nueva ventana, baja hasta lo último y presiona A sobre la pestaña de Eliminar datos guardados.

– Ubica el juego que has eliminado y presiona en A.

– Aquí hay dos opciones: puedes eliminar los datos del juego para tu cuenta en específico pulsando Eliminar datos guardados para (aquí el nombre de tu cuenta), o si quieres borrar la información de toda la consola, puedes bajar y oprimir en Eliminar todos los datos guardados para este software.

– Pulsa A en el botón rojo de Eliminar y listo.