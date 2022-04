Para descargar stories de otras cuentas de Instagram en tu móvil

A todos nos ha pasado que, mientras vemos una historia dentro de Instagram, nos dan ganas de poderla descargar para poder verla luego, aun cuando la persona dueña de dicha storie la haya eliminado.

En caso de que quieras guardar entonces algún tema interesante que hayas visto en una storie, puedes hacerlo de manera sencilla y rápida, aunque no a través de métodos nativos de Instagram.

La realidad es que, al menos hasta la fecha actual, Instagram por cuestiones de privacidad del usuario y demás temas legales, no permite que las personas puedan descargar stories de otras cuentas. No obstante, esto no significa que no pueda llevarse a cabo como tal, y esto se debe a que hay diferentes opciones creadas por terceros para descargar este contenido en tu móvil.

Aplicaciones y diferentes páginas web son las principales opciones que hay para descargar stories de otras cuentas. Así que, si dispones de un móvil Android y te interesa saber cómo llevar a cabo esto desde allí, a continuación te enseñaremos el proceso que debes seguir.

Cómo descargar stories de Instagram desde un móvil Android

Desde los terminales Android, una de las mejores opciones que hay es el descargar alguna app especializada en este tema, y la app que te podemos recomendar desde aquí es la de este enlace. Esta aplicación cuenta actualmente con más de 10 millones de descargas, además de una destacada opinión general, así que sin duda es una alternativa que te puede valer.

Lo que debes hacer para darle el uso correcto a esta app, es que primeramente, cuando encuentres una historia dentro de Instagram, pulses sobre los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y luego en la pestaña de Copiar enlace.

Una vez hayas hecho esto, sí que puedes pasar a entrar en la app que acabas de descargar (aparecerá con el nombre de IG Downloader) y pulsar en el botón gris de la izquierda que indica Pegar enlace. Luego de esta acción, pulsa en el botón azul que se muestra en el lado derecho y que dice Descargar.

Oprime ahora en el símbolo de descarga que aparece en la esquina superior derecha, pulsa luego sobre los tres puntos que aparecen al lado de la historia que descargaste y, por último, selecciona el lugar donde desees guardar dicho material, es decir, a tu galería o a Google Fotos, por ejemplo. Cuando hayas hecho esto, podrás ver que la storie que descargaste ya se encuentra almacenada en tu móvil.