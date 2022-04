Google propone un nuevo sistema de notificaciones con estos gadgets

Si te agobian las constantes notificaciones que llegan a tus dispositivos entonces te interesará la nueva dinámica que propone Google.

No se tratan de nuevas opciones para gestionar las notificaciones desde los dispositivos que tienes en casa. La propuesta del equipo de Google es fomentar por un sistema de notificacionesmenos intrusivo. Y para ello, le da a la bienvenida a una nueva serie de gadgets conectados dentro del hogar.

Google quiere que las notificaciones sean menos intrusivas

Little Signals es el nombre de la nueva iniciativa de Google que integra seis dispositivos diseñados en colaboración con estudio Map Project Office.

Little Signals considera nuevos para patrones para la tecnología en nuestra vida diaria. Los seis objetivos de la serie nos mantienen informados, pero suavemente, moviéndose del fondo al primer plano según sea necesario.

La idea es que ya no tengas que depender de las pantalla de los dispositivos que tengas en casa para las notificaciones, sino que se cree un entorno más relajado. Así que verás que cada gadget tiene un modo de comunicación diferente, pero basado en la idea central de que no sea intrusiva y se sienta «natural». Es decir, tendrá una dinámica que llamará nuestra atención, pero de forma sutil.

Vamos repasando algunos de los gadgets para que entiendas el concepto. Por ejemplo, uno de ellos es AIR, que soplará aire para que se mueven ligeramente cualquier objeto cercano para que sepas que hay una notificación.. Así que si pones este gadget cerca de una planta podrás ver como se mueven sus hojas cuando recibes una notificación.

También tenemos a MOVEMENT que cuenta con un sistema de cilindros que se mueven hacia arriba y abajo para indicarte que tienes una notificación pendiente. Por otro lado, tenemos a TAP, que con diferentes tipos de toques te puede indicar cuando se trata de notificaciones urgentes.

Puedes ver la dinámica de todos los gadgets, así como el enlace de descarga con el código, desde la página de Little Signals. Un detalle a tener es que estos gadgets. que forman parte de un experimento de Google, están en desarrollo. Y no, no han mencionado si estarán disponibles para la venta en el futuro.