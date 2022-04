Astronauta famoso vende NFT para ayudar a Ucrania

Lo de comprar NFT por varios millones con el objetivo de venderlos posteriormente por mucho más, no ha dado resultado. Un ejemplo claro está en el que compró el primer tweet por 2,9 millones de dólares, que ha querido venderlo por 20 veces más y solo ha obtenido una oferta máxima de poco más de 250 dólares. En una segunda fase ha conseguido una oferta de casi 6.500 dólares, pero aún lejos de los 2,9 millones, y mucho menos de los 50 que pensaba obtener.

La inversión en NFT puede ser que no tenga mucho éxito, pero lo que sí podría funcionar es el comprarlos para obtener acceso exclusivo a plataformas, o beneficios en mundos virtuales, por ejemplo.

El caso es que los NFT siguen llamando la atención, y en Space.com nos cuentan que el famoso astronauta de la NASA Scott Kelly está presentando obras de arte para conmemorar su carrera récord de 340 días consecutivos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esas obras se venderán para recaudar dinero con el objetivo de apoyar a Ucrania, en organizaciones benéficas.

Se trata de la colección NFT «Dreams Out of This World«, lanzada en OpenSea, y pretende mostrar como una persona que era un mal estudiante, una especie de soñador, acabó siendo astronauta después de leer «The Right Stuff» de Tom Wolfe.

Su colección tiene a la inspiración como protagonista, y Scott cree que el metaverso y la moneda criptográfica serán una gran parte de nuestro futuro, por lo que lo ha mezclado todo para un proyecto que tiene como objetivo ayudar al país en el que sus sabrinos tienen raices..

En el primer día recaudó 500.000 dólares, que se entregarán a la organización The Global Empowerment Mission.