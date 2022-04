Así son las fotos con el OnePlus 10 Pro 5G

Después de algunos días con el flamante OnePlus 10 Pro 5G. ya estoy en condiciones de mostrar los resultados con su cámara, y os he preparado un vídeo con algunos ejemplos mientras paseo por Barcelona.

Las fotos, que las podéis encontrar en este enlace, son tanto diurnas como nocturnas, y estas últimas las he comparado con las del iPhone 12 y con las del Huawei P40, dos monstruos en esa categoría.

Antes de ver el vídeo, os comento lo que más me ha gustado:

– Colores realistas, sin saturar nada, sin inventarse brillos ni poner más IA donde no es necesario.

– Captura de luz fantástica. Se nota mucho en la calidad de la foto nocturna.

– La cámara gran angular es muy buena, la mejor que he visto hasta ahora. La selfie también es buena, de 32 MP, pero impresiona menos.

– La estabilización del vídeo es de cine, y el modo de «cine» también (no esperaba menos). Se puede andar por la calle grabando sin miedo a que se note el movimiento vertical.

– El modo retrato está muy bien conseguido, difuminando el fondo sin prácticamente ningún error de software (aunque en el vídeo pueden verse algunos).

Por otro lado la gran angular de 150 grados me sobra, no le veo mucho atractivo, gana poco más que la gran angular normal y deforma las líneas (como en una cámara de ojo de pez).

No podemos acercarnos mucho al objetivo, no es una cámara microscópica como la del último realme, pero los primeros planos están muy bien conseguidos.

En el próximo vídeo mostraré su rendimiento y su batería. Atentos, porque e sun móvil que hará mucho ruido este año.

Enlace de compra, por desde 909 euros: aliexpress.com.