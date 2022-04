Elon Musk rechaza formar parte de la junta directiva de Twitter

Después de comprar el 10% de las acciones, Elon Musk se apuntó para formar parte de la junta directiva de Twitter, grupo de personas que toman decisiones sobre el futuro de la red social.

En esa junta está el fundador de Twitter, el actual CEO, un ejecutivo que llegó desde Google, otro desde Salesforce, una profesora universitaria y otros profesionales que van tomando las decisiones en el día a día. Elon Musk, con su sentido crítico, sería un buen añadido, pero él mismo ha rechazado el puesto.

Existen dos posibles motivos:

– Ningún miembro de la junta puede tener más de un 14,9%, y Elon Musk ya tiene un 10%. Pertenecer a la junta significaría no pasar de ese límite, y eso es algo que a Elon no le gusta.

– Los miembros de la junta no pueden estar criticando a la red social en Twitter, y a Elon Musk le encanta hacerlo. Esta misma semana estuvo criticando el funcionamiento de Twitter Blue, indicando que los usuarios deberían estar certificados, y la semana anterior puso una encuesta pidiendo opinión sobre el posible futuro botón de editar tweets (no es una crítica, pero enciende pasiones). También ha preguntado si la gente cree que se debería convertir su sede de San Francisco en un refugio para personas sin hogar, ya que nadie de Twitter la usa.

El nombramiento de Elon para la junta se haría oficialmente efectivo el 9 de abril, pero Parag Agrawal ha compartido este texto:

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022