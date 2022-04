Con esta extensión de Chrome podrás activar el modo oscuro de Instagram en tu PC

Las redes sociales y plataformas de internet se están acoplando cada vez más al modo oscuro de su interfaz, permitiendo así que los usuarios puedan navegar sin tener que forzar su vista en el intento.

Instagram es una red social que ya desde hace un tiempo activó el modo oscuro para los dispositivos móviles, más no para los ordenadores. No obstante, esto no significa que no se pueda activar la interfaz oscura en tu PC, y el día de hoy te lo demostraremos.

Siguiendo con las últimas palabras, debes de tener en cuenta que, a día de hoy, aún no hay una función nativa de Instagram que permita usar el modo nocturno, aunque sí que hay un par de cosas que puedes hacer para lograr que esto suceda por vía de terceros.

En este caso estamos hablando de una extensión de Chrome, la cual lleva por nombre Dark Reader. Es una extensión completamente segura y confiable, por lo que el factor de su confiabilidad no debe volverse una preocupación para ti.

¿Quieres conocer ahora cuáles son los pasos a seguir para activar esta extensión? Pues entonces vamos a por ello de inmediato, aunque no sin antes comentarte que tendrás que emplear únicamente el navegador de Google Chrome para esto, es decir, que ningún otro navegador te va a servir.

Pasos para contar con el modo oscuro de Instagram en PC

– Pulsa aquí para ir a la ficha de la extensión de Dark Reader en la Chrome Web Store.

– Oprime en el botón azul de la derecha que dice Añadir a Chrome.

– Cuando la extensión se haya descargado, cierra el navegador de Chrome y vuelve a abrirlo.

– Accede a tu cuenta de Instagram y mira como el modo oscuro se encontrará activado.

En caso de que no esté activado el modo oscuro, solamente debes pulsar sobre el apartado de las extensiones, representado por el icono de pieza de rompecabezas de la esquina superior derecha de la pantalla, para allí activar la función manualmente. Cuéntanos ahora, ¿cómo te ha resultado esta extensión, puedes navegar ahora por Instagram con tu vista más relajada?