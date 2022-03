Expertos en seguridad desconfían de programas y dispositivos rusos

La guerra que está matando a personas en el este de Europa está teniendo consecuencias desastrosas en muchos aspectos, incluyendo en el mundo de la tecnología.

Miles de empresas rusas han dejado de recibir ingresos por causa de los bloqueos que se realizan desde fuera del país, y otras muchas están bajo sospechas de participar de algún plan de espionaje internacional, incluyendo desde dispositivos móviles a programas creados en Rusia.

Esta vez ha sido el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido quien ha dicho que sería inteligente dejar de usar tecnología rusa, incluyendo al software antivirus Kaspersky.

Aunque en una publicación en su blog han comentado que para la mayoría de los usuarios individuales es seguro usar el software de Kaspersky, para las empresas puede ser diferente. De hecho en Alemania ya hicieron la sugerencia de cambiar ese antivirus por otro. Kaspersky ya comentó en su momento que la sugerencia alemana se hizo por motivos políticos, que ellos no participan de ningún programa de espionaje a gran escala.

Ian Levy del NCSC escribió hoy en el blog de la organización:

No tenemos evidencia de que el estado ruso tenga la intención de sobornar productos y servicios comerciales rusos para causar daños a los intereses del Reino Unido, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.

Es una frase alarmante, aunque indica que:

No hemos visto, y no esperamos ver, los ciberataques globales masivos que algunos habían pronosticado.

Lo que sí hace es dar una advertencia a las empresas con infraestructura crítica o que podrían ser el objetivo de las represalias rusas, ya que cree que deberían de dejar de usar tanto software como dispositivos de fabricación rusa.

Es importante tener en cuenta que la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) de Alemania no encontró evidencia de problemas actuales con los productos Kaspersky, y que la recomendación de cambiar de antivirus no está relacionada con ninguna evaluación técnica de los productos de Kaspersky, ya que reconocen que como empresa global no tienen ningún vínculo con Rusia ni con ningún otro gobierno, pero aún así, la advertencia alemana elevó el nivel de preocupación pública.