YouTube está probando las reacciones en momentos específicos de los vídeos

Las reacciones con emojis está llegando a YouTube, pero con una dinámica diferente.

Más allá de dejar un Me Gusta o No me gusta, YouTube quiere que reacciones a momentos específicos de un vídeo.

Así son las nuevas reacciones de YouTube

YouTube está probando una nueva dinámica con reacciones con emojis en los vídeos. Por el momento, solo se trata de un experimento, pero ya deja ver de qué se tratan esta propuesta de YouTube.

Si está viendo un video que forma parte de este experimento, puede reaccionar y ver las reacciones de la multitud abriendo la sección de comentarios del video y tocando el panel de reacciones. La prueba también le mostrará a qué momentos están reaccionando otros espectadores (que serán anónimos; no mostraremos quién envió cada reacción)

La idea es que los usuarios puedan expresarse en cualquier parte del vídeo agregando un emoji con reacción. Así que no solo podrás marcar Me gusta o No me Gusta un vídeo, sino que también podrás reaccionar a un momento específico. Así podrás señalar, por ejemplo, que cierta parte te pareció graciosa, una buena idea, te gustó, te sorprendió, etc.

Esto sigue la misma dinámica de otra de las betas que está disponible en YouTube, que son los comentarios en orden cronológico. Esto permite agregar un comentario en un momento específico del contenido, y luego verlos sincronizándolos con el tiempo del vídeo.

En el caso de las reacciones, no las verás en los comentarios, sino que se agregarán en el vídeo. Así que podrás ver las reacciones a medida que se reproduce el vídeo o dejar tu reacción mientras ves el contenido.

Por el momento, estas reacciones solo se están probando con unos pocos canales, así que no te preocupes si encuentras esta opción en los canales que visitas con frecuencia.