Edactis, plataforma de clases online que genera clases gratuitas para personas con dificultades

Hay muchas plataformas con clases online, pero hay una específica que me llama la atención por su compromiso con la democratización de la educación.

Se trata de Edactis, una plataforma que me han presentado hace pocas horas y que permite, al igual que otras muchas, comprar clases de diversos temas por bajo precio.

La diferencia es que en este caso tienen muy presente que la educación sigue siendo un derecho básico inalcanzable para gran parte de la población, ya sea por problemas económicos, sociales o físicos. Es por eso que cuentan con un sistema gracias al cual las clases impartidas generan lecciones gratuitas para personas que las necesitan.

Estamos hablando de clases de diversos tipos:

– Clases de apoyo para familias necesitadas: muchos niños necesitan refuerzo escolar pero sus familias no pueden pagarlo.

– Ayuda a inmigrantes y refugiados: las personas que viven en riesgo de exclusión (situación de pobreza, refugiados de guerra…) tienen derecho a recibir una educación de calidad para prosperar o integrarse en su nuevo país.

– Colaboración con ONGs, escuelas remotas y otras entidades: posibilidad de recibir clases específicas que la falta de profesorado no puede completar: como por ejemplo clases de idiomas con nativos.

– Ayuda a personas que no pueden asistir a clases por su movilidad reducida, como pueden ser alumnos hospitalizados, recluidos en sus hogares y reclusos penitenciarios.

El funcionamiento, tal y como nos comenta Jonatan Pisonero, creador de la plataforma, es el siguiente:

Cada clase impartida genera unos ingresos que el profesor podrá recuperar dando una clase a la ONG que el decida. El beneficiario de la asociación recibirá una clase de calidad de forma gratuita y el docente será remunerado al 100%, sin ninguna comisión.

También las empresas pueden participar en la democratización de la educación registrándose en Edactis y formando a sus trabajadores a la par que generan clases gratuitas para personas con dificultades. Además de ofrecer una imagen corporativa solidaria, los trabajadores pueden observar cómo su aprendizaje ayuda en la formación de otras personas.

Edactis ya cuenta con varias entidades colaboradoras que se benefician de clases gratuitas a cambio de cumplir con un único requisito: ofrecer un dispositivo con conexión a internet para que sus beneficiarios puedan recibir las clases.

Podéis conocer más detalles en edactis.com.