Google Calendar lleva la programación de citas a nuevos niveles de Workspace

Google Calendar, el popular servicio de calendarios de Google, comenzará a extender su función de páginas de programación de citas a nuevos niveles de Google Workspace seleccionados tras debutar por primera vez, a mediados del mes de junio del pasado año, en Google Workspace Individual, orientado a propietarios de pequeñas empresas individuales.

Como os comentamos, Google Workspace Individual es la nueva solución de Google, que aún no ha cumplido todavía su primer aniversario, que permite a los pequeños propietarios adquirir una imagen más profesional y atender mejor las necesidades de sus clientes.



La programación de citas, en manos de más personas gracias a Google

Desde ahora y a lo largo de las dos próximas semanas, irá llegando también a los clientes de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, y Education Plus, sin que llegue a estar disponible control alguno a los administradores de estas cuentas.

Google especifica que se puede usar tanto casos de usos interno, como dar a conocer la disponibilidad a un colectivo concreto, como puedan ser los profesores hacia los estudiantes para que los mismos reserven citas para las tutorias, o incluso para casos de uso externo, que permitirá a terceros, incluso sin necesidad de disponer de cuenta en Google, reservar citas acorde a la disponibilidad existente.

En este último punto, el de los usos externo, terceras personas podrán acceder a las páginas habilitadas, las cuales tendrán una dirección web de tipo calendar.google.com/appointment/xxxxx, pudiendo ver las disponibilidades y establecer sus reservas sobre las mismas.

Ya sea a nivel interno a nivel externo, los usuarios encontrarán en el botón flotante la nueva opción de programación de citas, pudiendo elegir el momento más conveniente en base a la disponibilidad, existiendo mecanismos para evitar conflictos de tiempos que exija una reprogramación de las citas.

En un máximo de 15 días debería estar disponible para los clientes de los niveles de Workspace antes mencionado.

Más información: Google