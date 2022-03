Cómo eliminar seguidores en Instagram para que no sigan viendo tu perfil

Ya hemos comentado aquí antes que el tema de la privacidad en internet es sumamente importante. Redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram pueden ser la puerta de entrada para que diversas personas, inclusive tus seguidores, promocionen una mala imagen de tu cuenta y por consiguiente de ti.

Por este motivo, la plataforma de Instagram ha habilitado una función para eliminar a seguidores no deseados. Con esta acción estarás evitando que aquellas personas problemáticas o que no quieres tener en tu entorno social en internet, no puedan ver tu perfil y lo que subes allí.

En este momento tal vez estés pensando, ¿esta función que acabamos de mencionar no se trata de bloquear a los usuarios? Pues bien, la realidad es que eliminar seguidores y bloquearlos son dos cosas muy distintas. Hablando básicamente de la primera acción es que si los eliminas, las personas en cuestión ni se darán cuenta de que habrán dejado de seguir tu cuenta.

Para que esto ocurra, ellos mismos tendrán que volver a seguirte o tan siquiera entrar en tu perfil para ver siquiera lo que publicas, en caso de tu cuenta sea pública. Ahora bien, el bloquear a un perfil cambia radicalmente, ya que incluso si tu cuenta es pública, esos perfiles no podrán ver más nada acerca del tuyo a menos que los desbloquees, por supuesto.

Teniendo estos dos puntos aclarados, ahora sí que podemos pasar a explicar los sencillos pasos para eliminar a los seguidores que no desees en Instagram, así que vamos a por ello.

– Entra en la aplicación de Instagram desde tu móvil Android o iOS.

– Pulsa en la burbuja de Tu Perfil, ubicada en la esquina inferior derecha.

– Al costado de tu foto de perfil, oprime sobre Seguidores.

– Ubica la o las cuentas que desees quitar de dicha lista y pulsa en el botón de Eliminar, el cual se te mostrará justo al lado derecho.

Ahora que ya sabes qué hacer para eliminar a seguidores no deseados en tu perfil de Instagram, puedes comenzar a hacerlo con aquellas personas que no quieres que te estén siguiendo, aunque como te comentamos previamente, debes saber que pueden volver a buscar tu perfil y también seguirte.