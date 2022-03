Cómo firmar un PDF sin imprimir ni escanear

Hoy os voy a comentar el paso a paso para firmar un PDF sin necesidad de imprimir el documento ni escanearlo, para que sea mucho más rápido el proceso y podamos así dedicarnos a temas más productivos.

Es un tema recurrente, llevamos hablando del asunto desde hace muchos años, pero nuevas opciones van apareciendo cada año, y cada vez es más sencillo de hacer, requiere menos tiempo, no necesita crear cuentas y son soluciones menos invasivas con la privacidad.



Para explicar la solución de hoy, os he hecho un vídeo de 2 minutos usando la solución de ilovepdf.com.

Aunque hay muchas soluciones en el mercado, la ventaja de ilovepdf es obvia:

– No requiere crear cuentas.

– Se puede acceder desde cualquier navegador web.

– Se puede dibujar la firma desde la web, con el ratón, o subir una forma previamente escaneada de nuestro ordenador. También es posible poner una firma aleatoria de las que sugiere, pero no lo recomiendo, porque eso no es firmar exactamente…

– Tarda muy poco en generar el documento firmado, por l oque el proceso total se puede realizar en menos de dos minutos.

– Podemos firmar un documento solos, o podemos invitar a otras personas para que firmen el mismo documento, por lo que es ideal para contratos y propuestas.

Es importante recordar que este proceso no es el mismo que realizar una forma digital con plataformas que verifican la identidad de cada uno, ya que en ese caso es necesario tener un proceso más estricto que sí requiere crear cuentas e instalar certificados diversos.