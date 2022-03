Microsoft prueba los anuncios en el explorador de Windows 11

Microsoft estuvo probando internamente una nueva dinámica en Windows 11, que ya se ha ganado el descontento de los usuarios.

No significa que vaya a implementarse en la versión estable de Windows 11, pero nos da un indicio de la nueva estrategia que tiene en mente el equipo de Microsoft.

Microsoft prueba los anuncios en Windows 11

Hace unos días te contamos que Microsoft estaba probando una nueva dinámica en el Explorador de archivos de Windows 11, con un sistema de pestañas al estilo de un navegador web. Y ahora hay otra novedad relacionada con el Explorador de Windows 11, pero esta vez el experimento no fue bien recibido por los usuarios.

¿Te imaginas ver anuncios en el Explorador de archivos de Windows 11? El equipo de Microsoft creyó que sería buena idea experimentar con esta idea, tal como pudo verse en una filtración. Un usuario que forma parte del programa Insider compartió una captura de pantalla de esta prueba de Microsoft.

Por supuesto, no se trata de publicidad como la que te encuentras en un vídeo de YouTube, sino que Microsoft quiere promocionar algunos de sus productos dentro de la secciones de Windows 11. Quizás a algunos usuarios les podría ayudar a descubrir algunos productos y servicios de Microsoft que desconocen, pero la mayoría parece no estar de acuerdo con esta iniciativa.

Pero no te preocupes, no verás este tipo de banners en Windows 11 en un futuro cercano, ya que como mencionó Microsoft en The Verge, solo se trata de un experimento interno, y no tenían intenciones de publicarlo de forma externa.

Así que no tenían planes de llevar esta opción más allá de una prueba interna, y ya la han eliminado. Sin embargo, no han descartado la posibilidad de que retomen la idea en el futuro, y se implemente este tipo de publicidad en Windows 11.