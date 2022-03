Google Fotos tiene una nueva dinámica para las imágenes con texto

Google Fotos está probando una nueva dinámica que facilitará usar las funciones de Lens en la imágenes con texto.

Ya sea una fotografía o una captura de pantalla, te agilizará el proceso de realizar acciones con el texto, como copiarlo o leerlo en voz alta.

Nuevas opciones para las imágenes con texto en Google Fotos

Hace tiempo que Lens se ha integrado a Google Fotos para ofrecer información sobre los elementos de nuestras fotografías. Y algunas de las funciones de Lens que encontramos en Google Fotos tienen que ver con las fotografías o capturas de pantalla que contienen texto.

En esos casos, cuando elegimos Lens vemos que nos ofrece funciones como traducir, buscar, seleccionar todo, escuchar, entre otras opciones. Y la dinámica para activarlas es simple. Solo abrimos la foto o captura de pantalla y seleccionamos Lens entre las opciones que ofrece Google Fotos. Y allí encontraremos todas las funciones que mencionamos antes.

Sin embargo, Google quiere simplificar aún este proceso con una nueva dinámica. Tal como menciona AP, Google está probando unos atajos para acceder fácilmente a las opciones que nos permiten interactuar con las imágenes con texto.

Así que cuando abres una captura o una fotografía, verás que automáticamente se muestran una serie de opciones que se aplican al texto. Por ejemplo, encontrarás copiar texto, escuchar, entre otras opciones. Esto te evita tener que recurrir a Lens y luego seleccionar la función que necesitas para aplicarla al texto.

Y por otro lado, captará la atención de aquellos usuarios que no conocen todas las opciones ocultas tras Lens. Por el momento, solo se trata de una prueba, así que no te preocupes si no lo ves en tu cuenta de Google Fotos. No hay seguridad de que se aplique en la versión estable de Fotos, ya que no todas las funciones en desarrollo pasan la etapa de prueba.