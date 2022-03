YouTube está activando la transcripción de vídeos en Android

Una interesante novedad está llegando a la app de YouTube en Android. Una nueva función que te ahorrará tiempo y tener que recurrir a la versión web de YouTube.

Así que si usas con frecuencia YouTube en tu móvil te interesará conocer esta nueva dinámica. Te contamos de qué se trata.

YouTube activa la transcripción de vídeos en Android

Tal como mencionan en Android Police, YouTube para Android comienza a mostrar la transcripción de vídeos. Sí, la misma función de transcripción que hace tiempo se ha implementando en la versión web de YouTube.

Así que ya no necesitas quedarte frente al ordenador si deseas seguir un vídeo largo usando la transcripción, o para localizar alguna parte específica del contenido. A partir de la nueva actualización, la app de Android también te permitirá activar la transcripción en los vídeos.

Esto te permitirá desplazarte por el guión completo o seguir el texto a medida que se reproduce el vídeo. Para encontrar esta opción solo necesitas abrir el apartado de la descripción y entre las opciones encontrarás «Mostrar transcripción».

Así que es una nueva opción que podrás tener en cuenta cuando mires vídeos desde tu móvil, y que te puede ser útil, por ejemplo, con vídeos de tutoriales, entrevistas, documentales, etc. Un detalle a tener en cuenta es que esta nueva función para Android aún no está disponible para todos los usuarios, y parece que es una actualización del lado del servidor.

Así que si aún no ves esta opción en tu cuenta de YouTube desde la app de Android, no te preocupes, que podría llegar en los próximos días. Y si quieres sacarle más partido a YouTube desde tu móvil, no olvides echar un vistazo a los trucos de YouTube para Android, que compartimos en un artículo anterior.