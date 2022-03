Move Tasks, una app para que hacer tareas en grupo sea divertido

En Meta, empresa que lleva Facebook, Instagram y Whatsapp, entre otras, cuentan con un grupo interno de I+D conocido como NPE Team, y es ese grupo el que acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva aplicación llamada Move Tasks.

Se trata de una aplicación para iOS diseñada para listas de tareas personales y grupales.

La idea es permitir a los grupos organizarse en torno a un proyecto, crear listas de tareas pendientes y enviar avisos y recordatorios de los elementos que aún deben completarse.

Move usa técnicas de gamificación para que sea divertido completar tareas, sumando puntos a medida que se completan. Es posible incluso personalizar un avatar con accesorios, para darle personalidad al asunto.

Quieren de esta forma fomentar la participación grupal, y mostrar el avatar más productivo de todos. Si un avatar no tiene accesorios, es porque no ha conseguido muchos puntos, por lo que la persona que hay por detrás no es muy participativa. Cuanto más barroco es un avatar, más productiva es la persona que lo usa.

Move es solo una prueba, no un producto final y global, de hecho solo está disponible en Estados Unidos. Creen que puede servir para iniciativas comunitarias o proyectos de clase, una herramienta de tareas sociales para hacer más transparentes el trabajo de cada uno de los miembros de un equipo.

Proyectos de grupos de estudiantes, proyectos de hermandad o fraternidad, listas de tareas pendientes de compañeros de cuarto, grupos de vecinos… hay muchas comunidades que podrían beneficiarse de algo así, esperemos que ahora piensen en android y en cruzar fronteras para hacerlo más útil en todo el mundo.