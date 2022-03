SMAAART llega a España como una nueva opción para comprar móviles reacondicionados

Durante el MWC tuve la oportunidad de hablar con la responsable de la empresa SMAAART, empresa que ya tiene mucho éxito en Francia comprando móviles usados, reacondicionándolos y poniéndolos de nuevo en el mercado en su tienda online.

Los móviles reacondicionados están viviendo una etapa espectacular, ya que el proceso de reacondicionamiento ha mejorado mucho en los últimos años, y los fabricantes han sido presionados para que los nuevos móviles puedan ser arreglados con cierta facilidad.

Lo vimos hace unos meses cuando hablamos de los iPhone reacondicionados de Swappie, y ahora SMAAART llega más allá sin limitarse a una marca, ya que trabajan con las mejores marcas del mercado, no se limitan a una sola.

El objetivo de la empresa es proponer una alternativa de calidad y económica a sus usuarios, al mismo tiempo que consiguen disminuir el impacto ambiental que genera la industria telefónica.

Todos los teléfonos SMAAART están reacondicionados en su fábrica en el sur de Francia a través de procesos industriales muy estrictos, y los clasifican en diferentes estados estéticos (Como nuevo, Muy buen estado y Buen estado). De esta forma consiguen venderlos entre un 30% y un 50% más económicos que un producto nuevo, y tienen una garantía de 12 a 24 meses.

La mayoría de los teléfonos se recogen en Francia de operadores telefónicos y empresas y luego se reacondicionan en la planta de SMAAART ubicada en el sur del país. También tienen la opción de comprarlos al consumidor final, pero de momento esa opción no está disponible en España.

Una vez reacondicionados, se revenden a través de su web, o en B2B para equipar a los empleados de una misma empresa.

Disponible en smaaart.es, SMAAART garantiza la trazabilidad de los móviles y certifica la eliminación de los datos personales, móviles comprobados por técnicos en 58 puntos de control que llegan al mercado en perfectas condiciones.

La fábrica tiene 3300m², y desde allí siguen 8 pasos de reacondicionamiento:

– Recepción, clasificación y reciclaje de los dispositivos. Los técnicos cualificados realizan un control de conformidad. El objetivo de este control es comprobar que los teléfonos no figuren en la lista negra de smartphones, sean robados o falsos, estén bloqueados o se hayan utilizado en algún delito de falsificación. En esta fase se eligen los teléfonos que pueden ser reacondicionados o que deben ser reciclados.



– Borrado completo y certificado de datos. Para esta tarea, se utiliza un programa certificado que permite eliminar por completo todos los datos personales, archivos y aplicaciones almacenados en los teléfonos.



– Pruebas funcionales y diagnósticos de los teléfonos. Tras registrar los teléfonos en el sistema de SMAAART, se realizan pruebas de funcionamiento. Este proceso consta de 58 puntos de control.



– Calificación estética. Los desperfectos estéticos son los defectos exteriores que no afectan a las funciones de los móviles. En esta fase, los expertos de SMAAART se encargan de detectar este tipo de imperfecciones y, a continuación, gracias a su algoritmo inteligente de

calificación, se atribuye a los teléfonos un grado estético en función del resultado. Este algoritmo se basa en un estricto sistema de calificación, en el que la subjetividad no tiene ningún tipo de cabida, que permite unificar e interpretar los distintos grados.

– Reparación y reemplazo de componentes internos. En esta fase se reparan o se reemplazan, en caso de ser necesario, los componentes internos defectuosos o desgastados por el uso. Con el programa de análisis de SMAAART también se puede comprobar el grado de autonomía de la batería y si es similar a la de los teléfonos nuevos. Si no es así, se cambia la batería.



– Limpieza profunda de los móviles.

– Control de Calidad para asegurar la satisfacción del cliente cuando el producto llegue a sus manos.



– Embalaje y preparación de los pedidos. Son guardados en una caja SMAAART junto con una tarjeta de garantía (12 o 24 meses) y accesorios nuevos compatibles (cargador, cable USB y auriculares) certificados CE, que también pasan por un control para comprobar su funcionamiento.

El grupo emplea actualmente a 113 personas, y ha experimentado un gran crecimiento desde 2016. Llegan ahora a España para continuar creciendo en este sector.