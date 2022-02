Vídeos de 10 minutos en TikTok, camino a convertirse en el nuevo Youtube

Mientras la cantidad de usuarios de TikTok crece en todo el mundo, la duración máxima de los vídeos va aumentando poco a poco.

TikTok ha dejado de ser la red social de vídeos de pocos segundos para transformarse en muchas ocasiones en un canal de formación, con tutoriales y píldoras de información de diversos tipos, todo bien mezclado con bailes y prácticamente todo lo que a uno se le pueda pasar por la cabeza.

Hasta ahora parecía que había una frontera clara entre TikTok y Youtube. En TikTok pasamos el rato deslizando el dedo cada pocos segundos, mientras que en Youtube encontramos cursos, charlas y tutoriales diversos. Esta frontera puede desaparecer en el momento en el que TikTok permita vídeos de hasta 10 minutos.

Así es, TikTok podría estar considerando permitir videos de hasta 10 minutos de duración, una estrategia inteligente para obtener más espacios para insertar más anuncios, siguiendo así el modelo que ya existe en Youtube desde hace años.

Las pruebas han empezado con un grupo reducido de usuarios, igual que comenzaron cuando ampliaron a los vídeos de 3 minutos.

Lo curioso es que, según un informe de WIRED, los usuarios de TikTok se estresan con vídeos que duran más de un minuto, no tienen paciencia para estar «tanto tiempo» viendo algo monotemático, pero aún así, en TikTok tienen claro que quieren ser el nuevo Youtube.

La mayoría de los jóvenes de hoy tienen períodos de atención más cortos, y el éxito de los videos cortos lo demuestran, pero eso no significa que no haya espacio para quien quiere concentrarse más tiempo en aprender algo, no solo en reír un rato viendo a un perro bailarín comiendo una tarta.