Microsoft tiene una nueva opción para agregar tareas desde el teclado SwiftKey

Si eres de los que se acuerdan las tareas pendientes cuando están chateando o realizando otra tarea en el móvil, te servirá la nueva dinámica que propone el teclado SwiftKey.

Microsoft quiere que te resulta fácil agregar un pendiente en tu lista de tareas sin abandonar la app que estás usando en el móvil. Y para ello, está sumando una nueva dinámica en SwiftKey.

Cómo agregar tareas a ToDo desde SwiftKey

Para que no tengas que cambiar de apps cuando te acuerdas que tienes que anotar una tarea pendiente en la app de To Do, Microsoft te propone una dinámica interesante. Una dinámica que funcionará solo si utilizas el teclado SwiftKey en el móvil.

Tal como menciona el equipo de Microsoft, los usuarios ahora pueden agregar tareas a To Do desde SwiftKey de diferentes maneras. Una de las formas es valiéndose del icono de ToDo que se añade al teclado, tal como ves en la imagen.

Una vez que realizas esta acción, te permitirá elegir una lista de tareas, agregar un título a la nueva tarea, entre otras acciones. Otra forma de llevar una tarea a ToDo desde el teclado es copiando al portapapeles.

Y ahora se suma una nueva opción que no requerirá que el usuario realice alguna acción, ya que SwiftKey detectará automáticamente cuando hay una tarea en el texto que está escribiendo en cualquier app. Cuando la IA de Microsoft detecta la tarea sugerirá al usuario que la añada a su lista de tareas pendientes de ToDo.

Así que sin necesidad de recurrir al icono ni a la app, podrá agregar la tarea desde el widget de ToDo, que mostrará SwiftKey. Simple y práctico.

Todas estas opciones para añadir tareas a Microsoft ToDo, desde el teclado del móvil, se está implementando en la última beta de SwiftKey.