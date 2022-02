Twitter te dará una nueva opción para ignorar las conversaciones tóxicas

Twitter está trabajando en una nueva función que te ayudará a «salirte» de una conversación tóxica en la plataforma.

Así que si notas que un hilo de conversación se está volviendo intenso, podrás salirte sin tener que lidiar con las menciones y notificaciones en el futuro.

Nueva opción de Twitter para ignorar conversaciones tóxicas

Quizás te ha pasado que estás participando de una conversación en Twitter que va subiendo de tono hasta ponerse agresiva. En ese caso, puedes valerte de algunas de las opciones que ofrece Twitter para que los tweets y las notificaciones de la conversación no te sigan cuando dejas de formar parte.

Sin embargo, esto requiere tomar una serie de acciones. Twitter quiere simplificar este proceso con una nueva opción que te facilitará salir de un hilo de conversación sin que tengas que lidiar con las menciones y las notificaciones.

Tal como muestra Jane Manchun Wong, Twitter prepara una nueva opción para «abandonar» la conversación. Cuando eliges «Dejar esta conversación», Twitter tomará una serie de acciones de forma automática para que ya no recibas ninguna notificación relacionada con este hilo.

Es como si Twitter te bloqueará para que ya nadie pueda mencionarte dentro de la conversación, no figurará tu nombre de usuario en los tweets, ni podrás recibir notificaciones a medida que avanza la interacción entre los usuarios. Por supuesto, nadie sabrá que has «abandonado» la conversación usando esta opción de Twitter, ya que no habrá una notificación que alerte sobre tu decisión.

Recordemos que Twitter mencionó el año pasado, que estaba trabajando en un nuevo sistema de advertencia, que alertaban a los usuarios si estaban por unirse a una conversación tóxica. Así que daba una oportunidad de «huir» antes de entrar en un conversación acalorada o intensa.

Pero ahora la estrategia es diferente, y pretende ser un salvavidas para aquellos que ya están en una conversación que se ha vuelto tóxica y ya no desean formar parte. Por el momento, Twitter no ha mencionado cuándo se implementará esta nueva opción, así que habrá que esperar futuras actualizaciones.