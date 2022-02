Cómo utilizar PassAndroid para tener todos tus tickets y entradas virtuales en un mismo lugar

Tener en orden los documentos virtuales puede llegar a ser un poco engorroso para muchos, y como solución a este problema, hay diversas apps diseñadas para reunir cada uno de dichos documentos y almacenarlos de manera organizada.

Entonces si piensas en decidirte por una aplicación de este tipo para tener tus tickets de conciertos, pasajes de avión, entradas, o cupones de manera digital (ya que a día de hoy no es imprescindible tenerlos en físico), puedes hacerlo con la app de PassAndroid.

Y es que si no lo sabías, actualmente no es necesario que cuentes con todas tus tickets o entradas en formato físico, principalmente debido a que resulta más cómodo para la gran mayoría contar con dichos papeles dentro del móvil, en vez de tener el papel a la mano y estar al tanto de no perderlo, cosa que le puede pasar a cualquiera en un abrir y cerrar de ojos.

Pues bueno, con el objetivo de no tener toda esa información desordenada dentro del móvil, existen apps como PassAndroid que se encargan de realizar esa tarea, donde solo tendrás que agregar el formato PDF o la imagen de cualquier ticket o entrada que hayas comprado de manera online, para luego agregarle el nombre que desees y así puedas encontrarlo fácilmente cuando lo necesites.

De hecho, podrás importar tus tickets a formato de imagen, PDF o pkpass, siendo este último el que se utiliza con los boletos de avión, y que para mostrar el resultado de una manera más cómoda, puedes convertirlo en una simple imagen haciéndole captura de pantalla, para luego enviarlo finalmente a la app de PassAndroid.

Realmente es una aplicación sencilla de llevar, ya que no tiene demasiadas cosas que debas cambiar o configurar. Eso sí, hay una opción en la que se te permite crear pases de manera manual, es decir, un pase al que se le podrá ajustar la portada, código de barra, información, entre otras cosas más si así lo deseas.

Poco más es lo que se puede agregar de esta interesante app, la cual se encuentra disponible en la Google Play para todos los móviles Android. Ya por la parte de los iPhone, estos cuentan con la aplicación nativa de Wallet, la cual está centrada por completo en esta área.