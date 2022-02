Reels de hasta 90 segundos, lo nuevo de Instagram que llegaría dentro de poco

Desde su implementación en la plataforma de Instagram, los reels se han convertido en una sección bastante activa de esta red social, con millones de personas creando contenido diariamente en diferentes temas.

Sin embargo, muchos piensan que el límite de 60 segundos que otorga Instagram por reel resultan insuficientes.

En ese sentido parece que la compañía ha estado prestando atención a esta queja de manera que podría estar contemplando la posibilidad de extender el límite de tiempo para la grabación de los reels publicados por sus usuarios.

De acuerdo con lo señalado por Alessandro Paluzzi, desarrollador conocido por revelar funciones de Instagram no lanzadas oficialmente, la empresa estaría evaluando la posibilidad de brindar al usuario mayor tiempo para la creación de reels.

En la actualidad Instagram da un tiempo máximo de 60 segundos para crear reels. De ser cierto el rumor, es posible que se expanda este tiempo a 90 segundos, es decir, un minuto y medio.

A través de una captura de pantalla compartida en su cuenta de Twitter Paluzzi mostró un toggle dentro del modo de grabación de video reels con el cual el usuario podrá establecer el límite de tiempo del video a 90 segundos.

#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022