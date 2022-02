Netflix agrega más opciones para que juegues desde el móvil

Netflix está sumando dos nuevas propuestas a su catálogo de juegos.

Así que si eres de los usuarios que se toman un recreo del trabajo y se entretienen con los juegos de Netflix en el móvil, te interesará conocer cuáles son las nuevas opciones disponibles.

Netflix suma nuevos juegos a su catálogo

Netflix suma dos nuevos juegos a su catálogo, que ya están disponibles tanto en iOS como Android. Uno de ellos es Hextech Mayhem, el spin-off de League of Legends. Quizás recuerdes que este juego fue presentado en noviembre de 2021. Pero no te confundas, que la dinámica es completamente diferente.

En este juego de ritmo musical, el protagonista se encargará de causar caos a medida que avanza por la ciudad. Verás que la combinación de la música junto con los comentarios de Ziggs le dan un tono entretenido, sin olvidar los desafíos y las opciones que presenta el juego.

Y por otro lado, tenemos a Dungeon Dwarves, un título de Hyper Hippo con una dinámica interesante en una combinación de mazmorras y monstruos. Así que tienes dos opciones bien diferentes para entretenerte con Netflix, más allá del catálogo de series y películas.

Y si nunca has probado los juegos móviles que ofrece Netflix, no te preocupes, que es muy simple. Solo abre la app en tu móvil y busca la pestaña «Juegos» y recorre todas las opciones disponibles. Además de las opciones que mencionamos, encontrarás Arcanium: Rise of Akhan, Asphalt Xtreme, Shooting Hoops, Stranger Things: 1984, entre otros.

Cuando eliges un juego, verás que Netflix te da la opción de «Instalar juego», que te envía directamente a Google Play para su descarga. Una vez que lo descargas e instalas en tu móvil, podrás jugarlo tantas veces como desees desde la app de Netflix.